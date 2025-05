Tomaž Lukač, Sanja Modrić in Božidar Bulat o finalu Lige prvakov

Ekipa POP TV in 24ur.com je na prizorišče sobotnega finala Lige prvakov prispela že v sredo. Pregovorno disciplinirani in učinkoviti nemški organizatorji so za vse že poskrbeli, pogoji na münchenski nogometni areni so posledično odlični. Naša tehnična ekipa se je hitro lotila postavljanja studia, v katerem bo Sanja Modrić skupaj z gostom Milivojem Novakovićem spremljala veliki finale. Vse je pripravljeno tudi na komentatorskem mestu, kjer bo Tomaž Lukač spremljal obračun med Interjem in PSG-jem. Izkoristili smo priložnost in skupaj z našim novinarjem Božidarjem Bulatom posneli nov POPkast, v katerem smo povzeli vtise s prizorišča in napovedali obračun, na katerega vsi že nestrpno čakamo.