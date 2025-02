Vsi so dvomili v učinkovitost četverice, ki zdaj navdušuje

Pred začetkom aktualne sezone so tako navijači in mediji kot tudi nogometaši Real Madrida in njihov trener Carlo Ancelotti dvomili, da lahko kraljevi klub zahtevne tekme odigra z vsemi štirimi ofenzivnimi zvezdniki v začetni enajsterici. Ampak čas je povedal svoje, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham in Rodrygo pa dokazali, da so lahko skupaj nevarni v napadu in koristni v obrambi.