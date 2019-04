Vsi Zidanovi razlogi za prihod Pogbaja v vrste galaktikov

Francoski reprezentant trenutno nosi dres Manchester Uniteda in velja kar za precej problematično osebnost, kar je vezano predvsem na obdobje, ko je Rdeče vrage vodil Jose Mourinho in s katerim nista bila na isti "valovni dolžini". Pri Zinedinu Zidanu bi bilo drugače, trener Reala pri rojaku ceni več stvari.

Njegove nogometne kvalitete niso sporne, Zidane je pred časom na novinarski konferenci dejal: "Pogba mi je zelo všeč, kar ni nič novega. Poznam ga osebno, je drugačen in prinaša tisto, kar zmorejo le redki, predvsem zaradi svojih kvalitet, zna igrati tako v obrambi kot v napadu."

A Paul Pogba ima, v to je Zizou prepričan, tudi druge, sila pomembne kvalitete. Po pisanju časnika Marca so to predvsem voditeljske sposobnosti v slačilnici, ustvarjanje dobrega vzdušja med soigralci, saj je glavni, ko skrbi za dobro voljo. A obenem je tudi spoštovan, tako je pršlo na dan tudi, da je imel Pogba govor soigralcem pred finalno tekmo svetovnega prvenstva v Rusiji, ko je Francija tudi osvojila naslov.

Zidane je prepričan, da bi se Pogba hitro in uspešno vključil v moštvo belega baleta. Seveda je vprašanje, ali ga je United pripravljen prodati, toda Pogba je brez dvoma "lačen" vrhunskih klubskih uspehov, kar jih v Unitedu (še) ni doživel.

