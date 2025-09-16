Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi

Zagotovo vas je veliko takšnih, ki svoje nogometno znanje že preizkušate v eni najbolj priljubljenih spletnih iger UEFA Fantasy Football. Zato vam tudi letos ponujamo nekaj posebnega – pridružite se ligi naše medijske hiše, se pomerite z našimi novinarji, osvojite praktične nagrade in se potegujte za glavno nagrado: dve vstopnici po vaši izbiri za ligaški del Lige prvakov v prihodnji sezoni!

Vsi klubi, ki bodo letos igrali v Ligi prvakov. FOTO: Uefa icon-expand

UEFA Fantasy Football vsako leto privabi več kot dva milijona igralcev po svetu, med njimi tudi več tisoč Slovencev. Prav zato smo tudi letos ustvarili posebno ligo, kjer se boste lahko kosali z nami in pokazali, kdo je najboljši strateg. Zmagovalec bo ob koncu sezone prejel vstopnici za katerokoli tekmo ligaškega dela elitnega tekmovanja v prihodnjem letu.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! V torek bomo prenašali tekmo Real Madrid – Marseille, v sredo Liverpool – Atletico Madrid, v četrtek pa Newcastle – Barcelona. S studijskim delom pričnemo ob 20.30!

Pred vsakim krogom bomo na naši spletni strani objavili nasvete naših novinarjev, po koncu kroga pa razkrili najuspešnejšega igralca.

Kako se igra Fantasy?

Vsak igralec sestavi ekipo, ki jo sestavljajo trije napadalci, pet vezistov, pet branilcev in dva vratarja. Za sestavo imate na voljo 100 milijonov evrov. Najdražji igralci so Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe in Harry Kane, vsak po 10,5 milijona. Igralci v vaši ekipi vam prinašajo točke glede na uspeh v resničnih tekmah – za nastope, gole, asistence, obrambne akcije in nedobljene gole, a tudi kazni za kartone, avtogole ali prejete zadetke.

Kylian Mbappe, Florian Wirtz in Kevin De Bruyne FOTO: Uefa icon-expand

POZOR! Rok za končno sestavo ekipe za prvi krog Lige prvakov je danes ob 18.45, ko sta na sporedu prvi tekmi.

Tekme prvega kroga ligaškega dela bodo razporejene na tri dni (torek, sreda, četrtek), kar je velika priložnost za Fantasy strategijo. V začetno enajsterico najprej postavite igralce, ki igrajo v torek, v primeru slabšega izkupička jih lahko zamenjate z rezervami, ki nastopijo v sredo ali četrtek. Priporočamo tudi izbiro dveh vratarjev, ki branita v različnih dneh.

Kako sodelovati?