Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi

UEFA Fantasy Football vsako leto privabi več kot dva milijona igralcev po svetu, med njimi tudi več tisoč Slovencev. Prav zato smo tudi letos ustvarili posebno ligo, kjer se boste lahko kosali z nami in pokazali, kdo je najboljši strateg. Zmagovalec bo ob koncu sezone prejel vstopnici za katerokoli tekmo ligaškega dela elitnega tekmovanja v prihodnjem letu.
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! V torek bomo prenašali tekmo Real Madrid – Marseille, v sredo Liverpool – Atletico Madrid, v četrtek pa Newcastle – Barcelona. S studijskim delom pričnemo ob 20.30!
Pred vsakim krogom bomo na naši spletni strani objavili nasvete naših novinarjev, po koncu kroga pa razkrili najuspešnejšega igralca.
Kako se igra Fantasy?
Vsak igralec sestavi ekipo, ki jo sestavljajo trije napadalci, pet vezistov, pet branilcev in dva vratarja. Za sestavo imate na voljo 100 milijonov evrov. Najdražji igralci so Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe in Harry Kane, vsak po 10,5 milijona. Igralci v vaši ekipi vam prinašajo točke glede na uspeh v resničnih tekmah – za nastope, gole, asistence, obrambne akcije in nedobljene gole, a tudi kazni za kartone, avtogole ali prejete zadetke.
POZOR! Rok za končno sestavo ekipe za prvi krog Lige prvakov je danes ob 18.45, ko sta na sporedu prvi tekmi.
Tekme prvega kroga ligaškega dela bodo razporejene na tri dni (torek, sreda, četrtek), kar je velika priložnost za Fantasy strategijo. V začetno enajsterico najprej postavite igralce, ki igrajo v torek, v primeru slabšega izkupička jih lahko zamenjate z rezervami, ki nastopijo v sredo ali četrtek. Priporočamo tudi izbiro dveh vratarjev, ki branita v različnih dneh.
Kako sodelovati?
Naši ligi se lahko pridružite na tej povezavi ali pa vpišite kodo AG1w6d. Nato pa spremljajte elitni evropski nogomet in dokažite, da ste najboljši virtualni trener!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.