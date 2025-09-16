Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi

Ljubljana, 16. 09. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
1

Zagotovo vas je veliko takšnih, ki svoje nogometno znanje že preizkušate v eni najbolj priljubljenih spletnih iger UEFA Fantasy Football. Zato vam tudi letos ponujamo nekaj posebnega – pridružite se ligi naše medijske hiše, se pomerite z našimi novinarji, osvojite praktične nagrade in se potegujte za glavno nagrado: dve vstopnici po vaši izbiri za ligaški del Lige prvakov v prihodnji sezoni!

Vsi klubi, ki bodo letos igrali v Ligi prvakov.
Vsi klubi, ki bodo letos igrali v Ligi prvakov. FOTO: Uefa

UEFA Fantasy Football vsako leto privabi več kot dva milijona igralcev po svetu, med njimi tudi več tisoč Slovencev. Prav zato smo tudi letos ustvarili posebno ligo, kjer se boste lahko kosali z nami in pokazali, kdo je najboljši strateg. Zmagovalec bo ob koncu sezone prejel vstopnici za katerokoli tekmo ligaškega dela elitnega tekmovanja v prihodnjem letu.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! V torek bomo prenašali tekmo Real Madrid – Marseille, v sredo Liverpool – Atletico Madrid, v četrtek pa Newcastle – Barcelona. S studijskim delom pričnemo ob 20.30!

Pred vsakim krogom bomo na naši spletni strani objavili nasvete naših novinarjev, po koncu kroga pa razkrili najuspešnejšega igralca.

Kako se igra Fantasy?

Vsak igralec sestavi ekipo, ki jo sestavljajo trije napadalci, pet vezistov, pet branilcev in dva vratarja. Za sestavo imate na voljo 100 milijonov evrov. Najdražji igralci so Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe in Harry Kane, vsak po 10,5 milijona. Igralci v vaši ekipi vam prinašajo točke glede na uspeh v resničnih tekmah – za nastope, gole, asistence, obrambne akcije in nedobljene gole, a tudi kazni za kartone, avtogole ali prejete zadetke.

Kylian Mbappe, Florian Wirtz in Kevin De Bruyne
Kylian Mbappe, Florian Wirtz in Kevin De Bruyne FOTO: Uefa

POZOR! Rok za končno sestavo ekipe za prvi krog Lige prvakov je danes ob 18.45, ko sta na sporedu prvi tekmi.

Tekme prvega kroga ligaškega dela bodo razporejene na tri dni (torek, sreda, četrtek), kar je velika priložnost za Fantasy strategijo.  V začetno enajsterico najprej postavite igralce, ki igrajo v torek, v primeru slabšega izkupička jih lahko zamenjate z rezervami, ki nastopijo v sredo ali četrtek. Priporočamo tudi izbiro dveh vratarjev, ki branita v različnih dneh.

Kako sodelovati?

Naši ligi se lahko pridružite na tej povezavi ali pa vpišite kodo AG1w6d. Nato pa spremljajte elitni evropski nogomet in dokažite, da ste najboljši virtualni trener!

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v Uefa Fantasy Football ligi
liga prvakov nogomet fantasy uefa uefin fantasy football
Naslednji članek

Real in Marseille želita poskrbeti za spektakularno uverturo sezone LP

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dinozaver79
16. 09. 2025 14.23
+1
Komaj cakam ligo prvakov!!!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256