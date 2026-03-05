'Ko se v Newcastlu rodi otrok, takoj dobi dres in postane navijač'

Haris Vučkić je v Newcastlu nosil številko 29, njegov oče dres še danes hrani v njegovi sobi v Domžalah. "Prišel sem s 16 leti, bil v akademiji, se prebijal čez drugo ekipo v prvo ekipo, debitiral v Premier ligi ... Res super izkušnja," se časov na Otoku spominja Vučkić.

Tako je njegova mama dokumentirala medijske zapise o svojem sinu, ki so mu poškodbe preprečile, da bi povsem izkoristil svoj potencial.

"Izkušnje so bile tudi negativne, kar se tiče poškodb. Ampak od prvega dne so me sprejeli za svojega," pove danes 33-letni član Al-Hamriyaha iz Združenih arabskih Emiratov, ki nikdar ne bo pozabil, kako pripadni so navijači Newcastla.