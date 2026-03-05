Naslovnica
Liga prvakov

'Ko se v Newcastlu rodi otrok, takoj dobi dres in postane navijač'

Ljubljana, 05. 03. 2026 20.49

Avtor:
Božidar Bulat S.V.
Mladi navijač Newcastla

Med redkimi Slovenci, ki so v sredo pesti namesto za Šeškove rdeče vrage stiskali za Newcastle, je Haris Vučkić. 33-letni nekdanji reprezentant Slovenije je pred dobrimi 15 leti veljal za enega največjih talentov kluba s severovzhoda Anglije.

Haris Vučkić je v Newcastlu nosil številko 29, njegov oče dres še danes hrani v njegovi sobi v Domžalah. "Prišel sem s 16 leti, bil v akademiji, se prebijal čez drugo ekipo v prvo ekipo, debitiral v Premier ligi ... Res super izkušnja," se časov na Otoku spominja Vučkić.

Tako je njegova mama dokumentirala medijske zapise o svojem sinu, ki so mu poškodbe preprečile, da bi povsem izkoristil svoj potencial.

"Izkušnje so bile tudi negativne, kar se tiče poškodb. Ampak od prvega dne so me sprejeli za svojega," pove danes 33-letni član Al-Hamriyaha iz Združenih arabskih Emiratov, ki nikdar ne bo pozabil, kako pripadni so navijači Newcastla.

Haris Vučkić
Haris Vučkić
FOTO: Profimedia

"To je nekako bolj delavski sloj. Zberejo se nekaj ur pred tekmo v pubih, na kosilih. Ko se otrok rodi, takoj dobi dres Newcastla in postane navijač. Poln stadion, 55 tisoč ljudi navija. Ko sem prvič prišel, so mi rekli, da minimalno, kar lahko naredim, je, da garam. In oni ne sprejmejo ničesar drugega."

Večji kot je nasprotnik, z manj strahospoštovanja se podajajo v obračun z njim, nadaljuje Vučkić. V torek bodo srake na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov gostile Barcelono.

"Jaz mislim, da jih bodo raje počakali, da bodo svoje priložnosti iskali v protinapadih. Imajo res hitre igralce, izpostavil bi (Anthonyja) Gordona. To bo takšna atmosfera, gre za res srčne navijače, drugi nivo," dodaja Vučkić.

Nivo, zaradi katerega bo tudi Barcelonin status favorita za napredovanje v izločilne boje na veliki preizkušnji, zaključi nekdanji član Newcastla. Newcastle - Barcelona v torek od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO!

Dembele je nazaj in bo (je) pripravljen za Chelsea

