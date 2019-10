Vukojević: Dinamo je zapravil zmago, Stojanović ponavlja napake iz lanske sezone

Za Jutranji list je po tekmi v Harkovu, na kateri so gostje sredi drugega polčasa vodili z 2:1, spregovoril nekdanji hrvaški vezist Ognjen Vukojević. "Šahtarni več na nivoju, na katerem je bil pred nekaj sezonami, ko je zagotovo spadal med evropsko elito. Zgodila se je vojna, vlaganja v klub so se zmanjšala, na kvaliteti pa je izgubilo celotno prvenstvo. Tekme ne igrajo več v Donecku, temveč v Harkovu, kar je zanje zagotovo dodaten minus."

Srna bi bil njihov najboljši obrambni igralec

"Če bi se k Šahtarju vrnil Dario Srna, bi bil njihov najboljši obrambni igralec. V defenzivni fazi so vse prej kot odlični. Ko pa ti vratar podeli takšno enajstmetrovko, kot jo je včeraj Andrej Pjatov, moraš to enostavno izkoristiti. Zato sem mnenja, da je Dinamo včeraj zapravil tri točke," je povedal nekdanji vezist, ki ukrajinski nogomet dobro pozno iz časov, ko je branil barve kijevskega Dinama.

Kljub zapravljeni priložnosti pa je Vukojević poudaril, da Zagrebčani iz tekme v tekmo napredujejo:"Strateg Nenad Bjelica se je s strokovnim štabom znova odlično pripravil. Na sredini so povsem onemogočili nevarna Brazilca Taisona in Marlosa, ki sta ključna za igro celotne ekipe. Tudi Taras Stepanenko, ki začenja praktično vsak Šahtarjev napak, tokrat ni imel veliko od igre. Dokazali so, da se na evropski sceni lahko kosajo z vsakim nasprotnikom."

Stojanović ponavlja lanske napake

Ko je beseda nanesla na posamične napake, se je Vukojević posebej dotaknil slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića. Nekdanji član Maribora v mrzli Ukrajini zares ni imel svojega dne. "Drugi zadetek domačih je bil klasična napaka Stojanovića, saj se je narobe postavil. Poleg tega je že v začetku tekme prejel rumeni karton, nato pa je do konca srečanja hodil po robu izključitve, kar mu zagotovo ni bilo v pomoč. Že lani si je privoščil kar nekaj podobnih napak, še marsikaj se mora naučiti," je bil do desnega bočnega branilca oster 35-letnik.

Šahtar - Dinamo