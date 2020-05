'Če bi bil Jović cenejši, bi ga Real prodal. Tako pa bodo nanj še (po)čakali'

Luka Jović je kariero začel pri Crveni zvezdi, jo nadaljeval pri Benfici, v Eintracht pa je prišel poleti 2017. Nemci so ga odkupili aprila lani, a je 22-letni Srb že po nekaj mesecih odšel novim izzivom naproti. V sezoni 2018/2019 je Jović dosegel osem golov v 22 ligaških nastopih, v lanski pa je znatno povečal svojo tržno vrednost s 27 zadetki in sedmimi podajami v vseh tekmovanjih. Španski mediji poročajo, da je Jović z Realom podpisal za šest let, dvajset odstotkov kupnine, torej 12 milijonov, bo (je) dobila tudi Benfica, za katero je igral pred posojo in prestopom v Nemčijo in katera si je zagotovila, da bo od vsakega Jovićevega prestopa dobila 20 odstotkov. Vrednost celotnega pristopa pa naj bi bila 60 milijonov. A finančna konstrukcija transfera je za mnoge navijače Reala le še nov opomnik, da je klub morda, kot piše madridska Marca " kupil mačka v žaklju ", nogometaša, " ki nikoli ne bo opravičil visokih pričakovanj in pri Realu ne bo imel takšne vloge kot jo je od njega pričakoval trener Zinedine Zodane , ki je bil prvi v vrsti za to, da se Srba pripelje v tabor galaktikov ," med drugim še piše Marca in dodaja, da si je mladi srbski napadalec, ki se je v Madrid vrnil pred nekaj dnevi, na treningu utrpel zlom kosti v peti desnega stopala in bo z igrišč predvidoma odsoten še nekaj tednov. Po pisanju španskih medijev se je Jović poškodoval na samostojnem treningu doma v Madridu, le malo za tem, ko se je vrnil iz Srbije.

Tako bo spet izven pogona in nanj Zidane ne bo računal na začetku nadaljevanja španskega prvenstva. "Po vseh razočaranjih in spoznanju, da Jović (verjetno) ni material za Real, je prišla še poškodba, zaradi katere ga bodo težko prodali poleti. Najbolj je razočaran Zidane, ki je pričakoval, da bo Jović pravi naslednik Karima Benzemaja in da bo Francoza izrinil iz udarne enajsterice že v prvi sezoni. Resnica je povsem drugačna," še opaža Marca in dodaja, da je Srb v 770 minutah odigranih v snežno belem dresu zabil dva gola in dodal še dve asistenci. "Če bi bil cenejši si vodstvo Reala ne bi delalo preglavic in bi ga prodalo, oziroma poslalo na posojo. Tako pa bodo še malo potrpeli in upali, da eksplodira. Sploh, ker Realu v tem prestopnem roku ne bo uspelo pripeljati novega napadalca. Kyllian Mbappe in (ali) Erling Braut Haland, veliki želji galaktikov, bosta tarči prihodnje leto." Španski mediji, vsaj nekateri, niso povsem obupali nad Srbom. V tolažbo ponujajo zelo podobno zgodbo Luka Modrića. "Začetki v Realu za nikogar niso lahki. Poglejte samo Luka Modrića, ki je imel v svoji prvi sezoni, pisalo se je leto 2012, velike težave in se ni prilagodil na nove razmere. Kasneje je postal eden od ključnih mož belega baleta. Drugi primer je prav Benzema, ki je v Madrid prišel z 21-leti in na začetku nikakor ni zabijal gole ter imel težave še izven terena. Vse težave je premostil in postal ubijalski golgeter."