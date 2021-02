Maxwell z Ibrahimovićem delil slačilnico v kar štirih klubih

Dva naslova nizozemskega prvaka z Ajaxom, trije naslovi italijanskega prvaka z Interjem, dva španska in en evropski z Barcelono, štirje francoski s PSG-jem in še bi lahko naštevali lovorike 39-letnega Južnoameričana. "Nogomet mi je dal možnost spoznati veliko ljudi, živel sem v evropskih prestolnicah. To, da sem se toliko naučil in da sem imel takšno kariero, je bilo veliko več, kot sem upal,"je med drugim v ekskluzivnem pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom povedal Brazilec.