Simeone: Krize igre nimamo, zgolj rezultata

Boj za naslov v Španiji se je razplamtel v zadnjih dveh tednih. Potem ko je imel Atletico na vrhu razpredelnice že deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in dve odigrani tekmi manj, so izbranci Diega Simeoneja v zadnjih štirih tekmah dosegli le eno zmago. Atlete zdaj čaka izziv v Ligi prvakov. V torek zvečer, prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30, bodo na domačem stadionu gostili v zadnjih tednih vse boljši Chelsea iz Londona.

icon-expand Diego Simeone FOTO: AP Glede na to, kako je Atleticu kazalo še pred slabim mesecem dni, ko je ekipa trenerja Diega Simeonija z velikimi koraki marširala proti naslovu španskega prvaka, je zdaj situacija v taboru rdeče-belih precej bolj negotova. Sploh ker Madridčane v torek zvečer, s prenosom na Kanalu A inVOYO, čaka prvi obračun osmine finala Lige prvakov proti Chelseaju, ki pa je, nasprotno od tekmecev, v precejšnjem vzponu forme, krivulja pa se je začela obračati ob prihodu trenerja Thomasa Tuchla. Atletico še naprej vodi v španskem prvenstvu. Real Madrid zaostaja tri točke na drugem mestu in ima tekmo več od mestnih tekmecev, ki jih v naslednjih dveh krogih čakata zahtevni preizkušnji. Najprej gostovanje pri Villarrealu, nato pa domača tekma z Realom na stadionu Wanda Metropolitano. Barcelona je vnovič kiksnila in za Atleti zaostaja osem točk. "Chelsea spremljamo že dlje časa. Vse od trenutka, ko smo jih dobili na žrebu, smo pozorni na njihov razvoj. Njihova igra se je močno spremenila ob menjavi trenerja, prav tako se je delno spremenil tudi igralski kader, s katerim najbolj operira novi trener," je za AS povedal strateg Atletov Diego Simeone, ki je prepričan, da je ekipi v zadnjih krogih La Lige sreča močno obrnila hrbet. "Večinoma smo na vseh tekmah, kjer nismo zmagali, dominirali, a ni nam uspelo doseči zadetka več od nasprotnikov. Naša igra ni padla, tudi forma posameznikov je še naprej na zavidljivi ravni, tako da o kakšni krizi ni govora. Gre za krizo rezultata, ki se skozi sezono zgodi vsaki ekipi," je prepričan Argentinec na klopi španskega moštva, ki se močno ukvarja s prvo tekmo osmine finala na Wandi, ko se bo udaril s Chelseajem. "Zelo spoštujemo tekmece. Imajo izjemno ekipo, ki se je na začetku sezone še lovila, zdaj pa že kaže obrise šampionske igre. Imajo fantastične posameznike, ki lahko naredijo veliko škode. Gre za nepredvidljiv dvoboj, težko je napovedati, kdo se bo razveselil preboja med osem," trezno razmišlja dolgoletni strateg Atletov, ki večjih težav s sestavo ekipe ne bo imel. icon-expand Jan Oblak bo (je) močno orožje Atletov v spopadu z Londončani. FOTO: AP "V tem delu sezone imajo vse ekipe določene težave z zdravstvenim stanjem ekipe. Ne samo poškodbe, tudi utrujenost zaradi izjemno natrpanega urnika, tekme si sledijo druga za drugo, se gotovo že pojavlja v vseh ekipah. A ne smemo iskati izgovorov, v takšnih dvobojih se pokaže značaj ekipe. Atletico se je vedno znova pokazal takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Dvoboja s Chelseajem se veselimo, tekmecev se ne bojimo, se pa zavedamo njihove moči," je previden Simeone, ki se v pogovoru za AS zaveda, da bo v torek zvečer v Madridu zgolj prvo dejanje osmine finala. "Odločitev bo bržkone padla šele na Stamford Bridgeu. Ni pričakovati, da bi si kdo že na prvem srečanju zagotovil neulovljivo prednost." icon-expand icon-expand