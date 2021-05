Cityjeva zgodovinska sezona?

Manchester City je pred zgodovinskim zaključkom sezone. Zloglasnega četverčka sinjemodri sicer ne bodo osvojili, saj jih je v FA pokalu v polfinalu izločil Chelsea, a so poleg ligaškega pokala, ki je že pod streho in angleškega prvenstva, ki bo morda tudi matematično že jutri v njihovi lasti, prvič v zgodovini zelo resno v igri tudi za Evropsko krono. "Ko igraš vsake tri dni, nimaš časa, da bi dobro videl stvari. Tekme, potovanja, organizacija, delo z moštvom in tako naprej," pravi strateg Cityja Pep Guardiola pred odločilnim delom sezone, ko lahko njegovi varovanci poskrbijo za kar nekaj novih lovorik v klubskih vitrinah.