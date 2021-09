Epilog domnevnega spora Pochettino - Messi: menjava zaradi poškodbe

Reakcija argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ko je moral v 76. minuti tekme zapustiti igrišče, je preplavila naslovnice francoskih medijev, ki so se razpisali o počenem odnosu med rojakoma. Mauricio Pochettino je na novinarsko konferenci vse skupaj zanikal, svojo odločitev pa je utemeljil s tem, da je imel Messi težave s kolenom. A marsikoga s tem argumentom ni prepričal. Ko se v isti slačilnici zberejo imena kot so Messi, Neymar in Kyllian Mbappe, zraven pa sedi še kakšen ducat ostalih zvezdnikov delo trenerja hitro postane veliko bolj stresno. Vsaka poteza je pod drobnogledom javnosti in mediji so pri iskanju zgodb neusmiljeni. "Sem trener in odgovoren sem za celotno ekipo," je Pochettino menjavo Messija komentiral takoj po tekmi. Danes je njegovo stališče enako uradnemu stališču kluba. Razlog za menjavo je bila lažja poškodba kolena, ki naj bi jo potrdila tudi magnetna resonanca, ki jo je opravil Argentinec. Čeprav skeptiki trdijo, da Messijeva reakcija ob menjavi ne potrjuje zgodbe o poškodbi, je Pochettino poudaril, da je bil z igro rojaka zadovoljen. Ne glede na to, kakšen je bil pravi razlog za menjavo, je verjetno Pochettino tokrat prvič zares začutil, kaj pomeni nedotakljivost Lionela Messija.