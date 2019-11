Walker junak večera: branilec, ki je kot vratar ustavil Atalanto

Branilec Manchester Cityja in angleške reprezentance Kyle Walker je po izključitvi vratarja Claudia Brava, ki je podrl slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, stopil v gol in več kot deset minut pomagal pri branjenju točke Cityja na gostovanju pri Atalanti v Milanu (1:1).

Claudio Bravo, ki je ob polčasu zamenjal poškodovanega Edersona Moraesa, je dobil neposreden rdeči karton, potem ko je izkušeni Čilenec izven kazenskega prostora podrl Kranjčana Josipa Iličića. Manchester City je sicer odlično začel obračun na San Siru, kjer je za 1:0 proti Atalanti poskrbel prvi strelec kluba v tej sezoni Raheem Sterling, a je kmalu po začetku drugega polčasa izenačil posojeni član Chelseaja, Mario Pašalić. TEKMA V mestu mode so navijači ob prvi točki Atalante v zgodovini tekmovanja res prišli na svoj račun, saj je Cityjev brazilski napadalec Gabriel Jesusv prvem polčasu zapravil tudi najstrožjo kazen. Nato je na sceno po izključitvi Brava stopil še Kyle Walker in po kar šestminutni prekinitvi, nadeti si je namreč moral vratarski dres in opremo, dobil "priložnost" v golu in se zelo izkazal. Po tekmi poln hvale na račun vratarjev, rekoč, da jih zdaj veliko bolj ceni, ko se je moral z nekaj streli spopasti tudi sam.

Branilec Walker (z žogo) v malce drugačni vlogi med dvobojem v Milanu. FOTO: AP

Walker: Spoznal sem, da je zelo težko ...

"Veste, velikokrat se smejem vratarjem med treningom, toda danes sem spoznal, da je zelo težko zaustaviti nekatere udarce v prvem poskusu," je po dvoboju nasmejan povedal Walker, ki je z nekaj težavami v dveh poskusih takoj po prihodu v igro ukrotil silovit prosti strel Ruslana Malinovskjija. WALKER "V Milano smo prišli po tri točke ali vsaj eno in mislim, da je to dober rezultat za nas. Nisem pričakoval, da se bo noč razpletla tako, mislim pa, da se bom raje držal igranja v polju. Na koncu dobra točka, še vedno smo nepremagani v Ligi prvakov,"je še dejal Walker. Anglež je samo z obrambo strela Malinovskjija prekosil tako Moraesa kot Brava, ki sta tekmo sklenila brez obrambe. Navijači Cityja so v Milanu navdušeno pozdravljali vsako njegovo potezo, sploh po tem, ko je začel povsem "po vratarsko" nadzirati svoje soigralce in jih postavljati po igrišču. City je z remijem sicer zapravil priložnost, da bi že potrdil napredovanje v osmino finala, a ima v skupini C še vedno kar pet točk prednosti pred prvim zasledovalcem zagrebškim Dinamom. "Fantjeee! Ne skrbite, imam to!!!" se je na družbenih omrežjih po tekmi pošalil Walker:

