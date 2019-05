Wanda Metropolitano - objekt prihodnosti

Že ob koncu prve sezone po svečanem odprtju je gostil finale španskega pokala, ko je Barcelona s kar 5:0 ugnala Sevillo, Uefa pa ga je izbrala tudi za letošnji vrhunec v evropski klubski sezoni, moderni nogometni objekt bo gostil finale Lige prvakov. Ko se je februarja 2017 začelo rušenje Vicenteja Calderona, je bilo konec pol stoletja dolge "ere" legendarnega stadiona Atletov , ki so v maju 2017 že preselili na moderen objekt Wanda Metropolitano, ki leži malce izven mesta, daleč od vrveža 6,5 milijonske španske prestolnice. Navijači so takrat preko družbenih omrežij izražali žalost in skepso, kaj bo prineslo novo obdobje v zgodovini rdeče-belega kluba. Dobri dve leti kasneje imajo navijači na že porušeni objekt lepe in čustvene spomine, a Wando Metropolitano so nemudoma sprejeli za svojega. "Fantastičen objekt je. V njem smo se prepoznali. Zelo je dostopen in deluje toplo. To nam je najvažneje," nam je zaupal prijazni sogovornik, dolgoletni navijač Atletov , David , ki se spominja vseh lepih trenutkov na Vicenteju, a raje gleda v sedanjost in prihodnost.

Novi domAtletov se nahaja v četrti San Blas-Canillejas na vzhodni strani španske prestolnice. Projekt se je sicer rodil že leta 1990, prva verzija s 20.000 sedišči je zgrajena štiri leta kasneje. "Spomnim se, da je bil takrat stadion zgrajen za potrebe svetovnega atletskega prvenstva, a Madrid nato ni dobil organizacije. Kasneje so ga vključili v projekt olimpijskih igre, ki pa nikoli niso prišle v Madrid," nam je še povedal David, ki je vljudno in potrpežljivo miril našo radovednost. "Saj prihajate iz države, od koder je tudi naš Jan Oblak. To vam je bilo najboljše priporočilo," je še dodal. Po neuspešnih olimpijskih kandidaturah so madridske oblasti leta 2013 zemljišče in objekt predale vodstvu Atletica, ki je začel z obnovo in razširitev na današnjih 67.829 sedežev. "Vem, da je to skoraj 15.000 sedišč več od našega prejšnjega stadiona Vicente Calderon," je med hojo še povedal David, ki se mu je mudilo na metro. "Odlična prometna povezava z mestnim prevozom je odlična.. Veliko bolj je dostopen od prejšnjega."



Zakaj Wanda Metropolitano ?

Wanda prihaja iz imena kitajske četrti Dalina Wanda Group, ki je tudi glavni sponzor stadiona, Metropolitano po je posvetilo klubski zgodovini, saj se je enako imenoval objekt na katerem je bival klub do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja. Wanda Metropolitano je peti klubski naslov Atletica, po Retiru (1903. - 1913.), O’Donnellu (1913. - 1923.), starem Metropolitanu (1923. - 1966.) in Vicenteju Calderonu (1966. - 2017.). Stadion je odprt 16. septembra 2017 na tekmi Atletica in Malage.



Začetni udarec Torresu, prvi gol pa Griezmannu

Prvi udarec na otvoritveni tekmi so s skupnimi močmi izvedli slavni napadalec druge polovice prejšnjega stoletja Jose Eulogio Gárate, klubski zaščitni znak 21. stoletja Fernando Torresin član mlade generacije Atletov Hugo. Antoine Griezmann je po uri igre zabil premierni gol na novem objektu in nasledil legendarnega Luisa Aragonesa, prvega strelca na Calderonu 2. oktobra 1966. Griezmann se je nato še enkrat vpisal v klubsko zgodovino, ko je na tekmi s Chelseajem zabil sploh prvi evropski gol Atletov. Prav ta Griezmann, ki je bio še pred kratkim junakAtleticovih navijačev, po nekaterih informacijah pa naj bi najbolj zvesti privrženci rdeče-belih po (napovedanem) odhodu že začeli razmišljati o sežigu njegovih dresov ... "O tem ne želim govoriti. Vem pa, da so mu nekateri zelo zamerili, ker je zgolj leto po podaljšanju in povišanju pogodbe spet na izhodnih vratih. Če mene vprašate, je zažiganje dresov neumno početje, razumem pa tiste, ki bodo tako izrazili svojo jezo in žalost," nam je še zaupal David.