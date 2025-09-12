Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Xabi Alonso: Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mitičnega, to bo naš cilj

Madrid, 12. 09. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tadej Vidrih , S.V.
Komentarji
4

"Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mitičnega. To bo naš cilj tudi v prihodnosti," je pred svojo prvo sezono med evropsko nogometno elito na klopi madridskega Reala samozavesten Xabi Alonso. Nekdanji vezist belega baleta je, odkar je sedel na klop največjega evropskega kluba, še stoodstoten, a se dobro zaveda, da za kraljevi klub štejejo le lovorike. Zato od svojih varovancev v vsakem trenutku zahteva popolno osredotočenost.

Takoj, ko je Xabi Alonso na klopi Bayerja iz Leverkusna začel nizati dobre rezultate, so se pojavila namigovanja, da bo nekoč postal trener madridskega Reala. Ko mu je z lekarnarji uspela skoraj popolna sezona, vknjižil je en sam poraz, je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo vrnil na Santiago Bernabeu. Ustoličenje se je zgodilo pred to sezono.

"Vse, kar prinaša veličina tega kluba je potrebno združiti in vmestiti v motivacijo vseh nas. Gre za velik izziv, o katerem razmišljam in se ga lotevam z velikim pričakovanjem," je dejal španski trener.

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: AP

Trenersko pot pri kraljevem klubu je začel s tremi zmagami v španski La Ligi, v torek pa ga čaka tudi trenerski debi na klopi galaktikov v Ligi prvakov. "To je nekaj mističnega, nekaj, kar si vsi želimo. Vemo, kaj smo morali prestati, da smo prišli do 15. Izjemno je, da je klubu uspelo osvojiti toliko naslovov. A to bo naš cilj tudi v prihodnosti."

Že v ligaškem delu Real čaka nekaj zelo zanimivih dvobojev. Ob spopadih proti Juventusu in Manchester Cityju pa je potrebno izpostaviti gostovanje na Anfieldu pri Liverpoolu, s katerim je Xabi Alonso leta 2005 osvojil Ligo prvakov. "Liverpool proti Realu. 15 evropskih naslov proti šestim. Gre zagotovo za eno največjih tekem v Ligi prvakov."

Za katero bo 43-letni strokovnjak, ki stavi na hiter pretok žoge in kombinatoriko v igri, svoje varovance nedvomno dobro pripravil. "Pri Realu mora biti pristop vsak dan stoodstoten. 90 odstotkov vloženega tu ni dovolj. Nikoli si ne smeš reči, v redu, stvari potekajo dobro, lahko se umirimo."

Kakšen vpliv ima Alonsov prihod na igro Reala, bomo lahko videli že v torek, ko bodo Madridčani v prenosu na Kanalu A in Voyo gostili Marseille.

nogomet liga prvakov real madrid xabi alonso
Naslednji članek

Rahlo bizarno: bo Barca Valencio gostila kar na pomožnem igrišču?!?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
12. 09. 2025 21.07
Jaz sem pa veš čas mislil, da je šesterček mističen
ODGOVORI
0 0
FineFine
12. 09. 2025 20.48
-4
Ne bo šlo več, VAR vam bo onemogočil vse ilegalne gole, s katerimi ste v preteklosti osvajali Lige Prvakov.
ODGOVORI
1 5
Kolllerik
12. 09. 2025 20.12
-2
Marcinjak se že ogreva v garaži, hahaha....
ODGOVORI
3 5
Vladimir.Krutov
12. 09. 2025 20.28
-2
👍
ODGOVORI
3 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256