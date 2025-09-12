Xabi Alonso: Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mitičnega, to bo naš cilj

"Vse, kar prinaša veličina tega kluba je potrebno združiti in vmestiti v motivacijo vseh nas. Gre za velik izziv, o katerem razmišljam in se ga lotevam z velikim pričakovanjem," je dejal španski trener.

Takoj, ko je Xabi Alonso na klopi Bayerja iz Leverkusna začel nizati dobre rezultate, so se pojavila namigovanja, da bo nekoč postal trener madridskega Reala. Ko mu je z lekarnarji uspela skoraj popolna sezona, vknjižil je en sam poraz, je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo vrnil na Santiago Bernabeu. Ustoličenje se je zgodilo pred to sezono.

Trenersko pot pri kraljevem klubu je začel s tremi zmagami v španski La Ligi, v torek pa ga čaka tudi trenerski debi na klopi galaktikov v Ligi prvakov. "To je nekaj mističnega, nekaj, kar si vsi želimo. Vemo, kaj smo morali prestati, da smo prišli do 15. Izjemno je, da je klubu uspelo osvojiti toliko naslovov. A to bo naš cilj tudi v prihodnosti."

Že v ligaškem delu Real čaka nekaj zelo zanimivih dvobojev. Ob spopadih proti Juventusu in Manchester Cityju pa je potrebno izpostaviti gostovanje na Anfieldu pri Liverpoolu, s katerim je Xabi Alonso leta 2005 osvojil Ligo prvakov. "Liverpool proti Realu. 15 evropskih naslov proti šestim. Gre zagotovo za eno največjih tekem v Ligi prvakov."

Za katero bo 43-letni strokovnjak, ki stavi na hiter pretok žoge in kombinatoriko v igri, svoje varovance nedvomno dobro pripravil. "Pri Realu mora biti pristop vsak dan stoodstoten. 90 odstotkov vloženega tu ni dovolj. Nikoli si ne smeš reči, v redu, stvari potekajo dobro, lahko se umirimo."

Kakšen vpliv ima Alonsov prihod na igro Reala, bomo lahko videli že v torek, ko bodo Madridčani v prenosu na Kanalu A in Voyo gostili Marseille.