Xabi Alonso trenersko kariero začenja na klopi Bayerja

Xabi Alonso, ki nima veliko trenerskih izkušenj – doslej je vodil ekipo do 14 let madridskega Reala in ekipo B Real Sociedada –, je na klopi Bayerja zamenjal Švicarja Gerarda Seoaneja. Bayer je po osmih krogih na skromnem 17. mestu v 18-članski Bundesligi. Alonso bo ognjeni krst na novem položaju imel v soboto, ko se bo Bayer doma pomeril s Schalkejem iz Gelsenkirchna.

Alonso, nekdanji evropski in svetovni prvak s člansko reprezentanco Španije, je trofeje zbiral tudi v klubskem nogometu in na vrh Lige prvakov splezal pri Liverpoolu in Real Madridu, nato pa kariero leta 2017 sklenil v vrstah münchenskega Bayerna.