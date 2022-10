Xavi besen kot ris: Bili smo oškodovani

Barcelona je navkljub terenski nadvladi v Milanu ostala praznih rok na tekmi tretjega kroga nogometne Lige prvakov in si (močno) otežila pot napredovanja v osmino finala. Katalonci so na San Siru izgubili z 0:1, po porazu pa so bili v taboru blaugrane jezni zaradi nekaterih (spornih) sodniških odločitev. Sreda ponuja nov nogometni spektakel v Ligi prvakov. V Londonu se bosta udarila Chelsea in Milan. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.40.

V skupini C je Inter – nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je bil tokrat le na klopi za rezerviste – gostil Barcelono, tekmo pa so sodili Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem.

Sredin večer ponuja nov nogometni spektakel. V Londonu se bosta udarila Chelsea in Milan.

Čeprav so imeli Španci žogo precej več v svoji posesti, zadeli okvir vrat in dosegli zadetek, ki pa so ga sodniki razveljavili zaradi igranja z roko, so na koncu igrišče zapustili sklonjenih glav. Edini gol na tekmi je dosegel Hakan Calhanoglu v sodniškem dodatku prvega polčasa. Inter ima zdaj šest točk, Barcelona ostaja pri treh in si je zagrenila življenje v želji po napredovanju v izločilne boje. Imajo pa Katalonci, ki so po tekmi bentili nad nekaterimi sodniškimi odločitvami, prednjačil pa je trener Xavi, še vse v svojih rokah. Iz tabora Barcelone prihajajo kritike na račun dveh situacij, ki sta šli na roko gostiteljem. Najprej je Denzel Dumfries v domačem kazenskem prostoru igral z roko, a je sodniška piščalka ostala nema, nato pa je v 66. minuti Pedri dosegel gol za izenačenje, ki pa je bil razveljavljen, saj je pred tem Ansu Fati igral z roko.

Po mnenju Kataloncev sta si situaciji na moč podobni, sodniške odločitve pa različna. "Jezen sem, sodniki morajo ene strani preprosto razložiti. Jaz nisem več dovolj pameten in igralcem ne morem razložiti nekaterih situacij, ki so očitno šle na roko tekmecu. Kot pravim, najhuje je, ker ne dobimo nobene razlage," je za El Mundo Deportivo po porazu v Milanu dejal trener Xavi. "To, kar se je zgodilo, je milo rečeno nepošteno. Dosegli smo gol, ki bi nas vrnil med žive in vprašanje, če nam do konca tekme ne bi uspelo priti do popolnega zasuka in vseh treh točk. Ta poraz nas lahko drago stane v boju za izločilne boje, zato smo toliko bolj jezni in razočarani, ker smo izgubili na takšen nepošten način," je nadaljeval strateg katalonskega ponosa in pohvalil svoje varovance za dobro tekmo, manjkali so le goli.

"Imeli smo posest in tudi konkretne priložnosti. Težko je, ko ne zabiješ gola. Nismo vajeni takšnih tekem, a smo lahko ponosni, kako se je ekipa postavila in predstavila na igrišču. Je pa to spodrsljaj, ki ga moramo nekje nadoknaditi, če želimo med šestnajst v Evropi," je bil za El Mundo Deportivo realen Xavi.

"Zame osebno je bila situacija iz 92. minute čista kot solza. Zame je to roka in ve se, kaj to pomeni. Nisem jaz tisti, ki vam moram razlagati situacijo, poiščite sodnika in naj vam komentira, zakaj nismo dobili enajstmetrovke. Bili smo grobo oškodovani," je zbrane novinarje na koncu "vprašal" vidno jezen Xavi.