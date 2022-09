Xavi: Jezen sem, a tudi ponosen

Barcelona je na derbiju drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov proti minhenskemu Bayernu doživela hladen tuš in kljub precej boljši predstavi v prvem polčasu na koncu klonila z 2:0. Varovance Xavija so treh točk stale predvsem zgrešene priložnosti, ki jih ni bilo malo. Katalonci so namreč kar 18-krat streljali proti golu Bavarcev, le štirje streli pa so leteli v okvir vrat.

Po porazu v bavarski prestolnici je Barcelonin trener Xavi priznal, da obžaluje napake svoje ekipe, ki so ga pustile jeznega: "Mislim, da smo bili v mnogih pogledih boljši, fizično smo jim parirali, imeli smo prevlado nad žogo, a smo vseeno izgubili. Ko dominiraš, a izgubiš je občutk slab. In čeprav je težko, se iz takih tekem veliko naučimo. Jezen sem. Jezen, a tudi ponosen. Bili smo boljši, a na koncu gre le za zmago. Oni so kot ekipa že zgrajeni, mi pa smo še v procesu. Moramo se izboljšati." Kljub porazu pa je 42-letni Katalonec ohranja upanje, na hitro izboljšanje: "Rezultat je slab, proces je zelo dober. Treba je zmanjšati napake. Ni nam uspelo zadeti, ker nismo bili učinkoviti. Igra je bila zelo dobra, vendar sem razburjen ... to je bila priložnost za zmago v tem mestu enkrat za vselej. Ne maram porazov in tega si nismo zaslužili. Mislim, da smo bili boljši, a na žalost je tako. Učimo se na svojih napakah. Zadetke smo prejeli po kotu in protinapadu, česar si ne smemo dovoliti. Domov se vračamo s porazom z 2:0, kar ne odraža realnega stanja na igrišču, a to je Liga prvakov. Moramo ostati pozitivni. To je bil korak nazaj, sedaj moramo storiti dva naprej. Poraz ni zaslužen, ampak je posledica naših napak."

icon-expand Xavi med tekmo z Bayernom FOTO: AP

Najlepši priložnosti na tekmi za Barcelono sta zapravila Pedri in Robert Lewandowski, predvsem od slednjega pa so navijači Barce ob povratku v München pričakovali veliko. Xavi pa z odgovorom na vprašanje o Poljaku ni želel izgubljati besed: "Mislim, da mu pritisk ni prišel do živega, saj je zelo zrel in izkušen nogometaš. Gre preprosto za pomanjkanje učinkovitosti. To je nogomet in to se zgodi. In to se zgodi na stadionu, kjer se ne bi smelo."

In če so imeli sinoči Katalonci težave z učinkovitostjo, ravno nasprotno velja za Bavarce. Domači nogometaši so namreč zabeležili enako število strelov na gol kot gostje, a so po medlem prvem polčasu izkoristili prve dva strela v okvir vrat v drugem polčasu in se posledično lahko na koncu veselili zmage z 2:0.

icon-link Statistika tekme Bayern - Barcelona FOTO: Sofascore.com

Za konec pa še nekaj zanimivih statističnih bombončkov: Bayern je zdaj proti Barceloni zmagal več tekem v Ligi prvakov kot proti kateremu koli drugemu tekmecu in sicer kar devet. Ob tem so Bavarci v LP s Katalonci še dvakrat izgubili in enkrat remizirali. Gola razlika na omenjenih 12 tekmah? + 17 v korist Bayerna (30 danih in 13 prejetih zadetkov). Manuel Neuer je še 53. v Ligi prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno, s čimer je na drugem mestu večne lestvice prehitel Gianluigija Buffona, ki mu je to uspelo 52-krat. Na prvem mestu je zaenkrat še Iker Casillas, ki se je ustavil pri številki 57.

