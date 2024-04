Xavi: O tekmi ne bi govoril, lahko pa govorim o sodnikih, ki so jo uničili

Kot kaže, bo Barcelona ostala brez vsakršne lovorike v tekoči sezoni. Izpad iz španskega pokalnega tekmovanja, velik točkovni zaostanek za Realom v domačem prvenstvu in sedaj še sveže slovo iz Lige prvakov blaugrano postavlja v neprijeten položaj in v situacijo, ki je ni vajena. Po bolečem izpadu proti PSG-ju pa je strateg Barce Xavi Hernandez vso gnojnico zlil na delivce nogometne pravice. "Tekme ni bilo, ker so jo uničili sodniki. Ne morem se pogovarjati o nogometu, tega po rdečem kartonu ni bilo več. Bilo je le še umiranje na obroke," je po izgubljenem četrtfinalu za El Mundo deportivo med drugim dejal razjarjeni Xavi, ki tekme zaradi rdečega kartona ni končal.

OGLAS

UEFA LP: Manchester City – Real Madrid FOTO: VOYO icon-expand

Barca je sicer na povratni četrtfinalni tekmi, prvo je dobila s 3:2, terensko premoč prepustila gostom, ki pa sprva posebej nevarni niso bili. Prvi pa so zadeli domači, v 12. minuti je bil Raphinha na pravem mestu, pred golom po prodoru Lamina Yamala, in je žogo le potisnil v gol. Pozneje je imel lepo priložnost še Robert Lewandowski, a je meril tik nad prečko.

Borussia se bo v polfinalu merila s PSG, boljši iz dvoboja Bayern - Arsenal pa z boljšim na tekmi Real Madrid in Manchester City.

Zvezdnik gostov Kylian Mbappe je bil blizu golu v 28. minuti, ko je prvi strel ubranil vratar Marc Andre ter Stegen, drugega pa Jules Kounde. A v 29. minuti je blaugrana ostala le z 10 možmi, posredovanje Ronalda Arauja, ki je ustavljal prodor Bradleyja Barcole, je sodnik ocenil za prekršek za rdeči karton. Premoč so Parižani spremenili v zadetek v 39., ko je nekdanji član Barce Ousmane Dembele po podaji Barcole natančno meril z 10 metrov.

Xavi FOTO: X icon-expand

"Videl sem dve tekmi. Eno pred rdečim kartonom in drugo po njem. Sploh ne bi komentiral dogajanja od 30. minute naprej, saj tekme ni bilo. Uničili so jo sodniki," je iz prve v pogovoru za katalonski El Mundo deportivo izstrelil strateg blaugrane Xavi Hernandez.

"Dokler so bile moči na travniku enakovredne, smo bili v igri in smo zadeve nadzorovali. V igri 11 na 11 smo bili odlično organizirani, ponosen sem na ekipo, kako se je postavila od prve minute. Na nekatere stvari pač nimaš vpliva," je nadaljeval trener Barce, ki je sredi drugega polčasa videl rdeče in moral zapustiti klop. "Sodniku sem rekel, da je sprejel slabo odločitev, ko je izključil Arauja. Dejal sem še, da ne razume igre. To je bila katastrofalna odločitev, ki je uničila tekmo. Ne govorim rad o sodnikih, toda ta odločitev je uničila vse."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V drugem delu je PSG hitro prišel še do enega gola; v 54. minuti je bil ter Stegen premagan ob močnem strelu Vitinhe od daleč.

Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

V naslednji akciji je Ilkay Gündogan za Barco zadel vratnico, le pet minut zatem pa je po posredovanju Joaa Cancella nad Dembelejem sodnik pokazal še na belo točko za Parižane.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zanesljivi izvajalec za 3:1 je bil Mbappe. Za Barco je imel v 74. še eno priložnost Lewandowski, a se je izkazal vratar tekmecev, Parižanom pa je do konca kljub ne najbolj prepričljivi predstavi uspelo ubraniti prednost in s tem skupno zmago. To je nazadnje z golom po protinapadu v 89. minuti dokončno potrdil Mbappe.

"Barcelona se bo dvignila tudi po tako težkem razpletu in nesrečnem izpadu. Dvignili se bomo in poskušali znova. Za nami je zelo dobra sezona v Ligi prvakov in komaj čakamo na naslednjo, da spet poskusimo," je gledal naprej Xavi, ki očitno ostaja na klopi blaugrane, čeprav Katalonci v tej sezoni najbrž ne bodo osvojili nobene lovorike. "Z igralcem manj v polju je bilo proti Parižanom nemogoče igrati. Želel bi si, da bi proti Luisu Enriqueju igral 11 na 11. V takšnem razmerju moči bi Barca napredovala," je pogovor za katalonski športni časnik končal vidno jezen Xavi.