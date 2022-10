Xavi: To je Liga prvakov in nimamo veliko manevrskega prostora

Barcelona in Inter imata po tri točke v skupini C, münchenski Bayern je vodilni s šestimi. Bavarci, ki se bodo merili s češko Viktorio iz Plzna in so z eno "nogo" že v izločilnih bojih, težja naloga čaka špansko in italijansko moštvo. Dvakrat se bosta tekmeca pomerila, najprej danes v Milanu, povratna tekma sledi še v Barceloni.

Po nizu šestih zaporednih zmag gre Barca v tekmo kot vodilno moštvo v La Ligi, kar se je zgodilo prvič po več kot dveh letih, potem ko je tekmec Real Madrid v nedeljo doma izgubil točko proti Osasuni. Z 19 doseženimi goli in le enim prejetim golom na sedmih tekmah bo neporažena blaugrana iskala priložnost, da zgrabi vse tri točke v Lombardiji.

Trener Barcelone Xavi Hernandez pravi: "Tekma proti Interju je za nas zelo pomembna. Lahko prinese veliko, če bomo uspešni, vendar ni še odločilna. Obe ekipi potrebujeta tri točke po porazu proti Bayernu. Na tekmi v Münchnu smo pokazali, da smo lahko spet konkurenčni. Enostavno nismo bili učinkoviti. Stvari delamo prav, smo vodilni v La Ligi, a ta tekma je druga zgodba. Zato si želimo dokazati, da je to čas da pokažemo našo kvaliteto tudi v tem tekmovanju."

"Morali bomo pokazati več poguma, karakterja in tvegati, ker je to kot rečeno, zelo pomembna tekma, prav tako kot je prihodnji teden povratna na stadionu Camp Nou. To je Liga prvakov in vemo, da nimamo veliko manevrskega prostora," je še dodal trener blaugrane.