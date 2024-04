Xavi: Vrnilo se je navdušenje, ki smo ga pogrešali v tej sezoni

Španski strateg se pred povratnim dvobojem zanaša na vroče vzdušje olimpijskega stadiona: "Ponosen sem, da smo v četrtfinalu in imamo priložnost za uvrstitev v polfinale. Naši navijači so navdušeni. V zraku je čutiti veliko vzburjenja, tako v ekipi kot povsod na ulicah. Vrnilo se je navdušenje, ki smo ga pogrešali v tej sezoni. Igramo doma, zato pričakujem vrelo vzdušje. Potrebujemo naše navijače, saj bo med tekmo zagotovo prišlo do težkih trenutkov."

Na prvi tekmi v Parizu, ki je bila polna preobratov, so do boljšega izhodišča prišli Katalonci. Blestel je Raphinha, ki je Barco popeljal do vodstva. Na drugi strani sta špansko mrežo zatresla Ousman Dembele in Vitinha, nato pa je sledil nov preobrat, ki sta ga spisala Brazilec Raphinha in Andreas Christensen.

"Raphinha premore veliko talenta, lahko naredi razliko, kot jo je na prvi tekmi," je nad brazilskim krilnim napadalcem, ki v zadnjem času kaže vse boljše predstave, navdušen njegov trener.