Xavi: Odkar sem sporočil, da odhajam, je Lewandowski močno dvignil formo

Nogometaši v Ligi prvakov so končali prvi del osmine finala. Napoli je doma proti Barceloni na prvi tekmi igral 1:1. Povedli so Katalonci, gostiteljem pa je uspelo prek Nigerijca Victorja Osimhena izenačiti, tako da je pred povratno tekmo v Barceloni še vse odprto.

Napoli je gostil Barcelono, oba kluba v zadnjem obdobju nista bila v prav posebej dobri formi. So pa Španci, ki so posestno prevladovali, uvodoma pritiskali, v 14. minuti je prvič nase opozoril Robert Lewandowski, a zgrešil, neuspešen je bil tudi v 23. minuti, dvakrat je poskusil tudi Lamine Yamal v četrti in deveti minuti, enkrat pa Ilkay Gündogan. V polčasu z malo priložnostmi so bili napadalno anemični predvsem Italijani, ki niso niti enkrat streljali. "Odigrali smo dobro tekmo. vedeli smo, da bo v Neaplju zahtevno. Tu je vedno težko igrati, toda bili smo na nivoju. Škoda, da nismo zmagali, sploh po zelo dobrem prvem polčasu," je po tekmi za El Mundo Deportivo dejal strateg katalonskega ponosa Xavi Hernnandez, ki se po sezoni poslavlja ...

"Odkar sem sporočil, da po sezoni odhajam, je Robert Lewandowski močno dvignil formo. Zabil je nekaj zelo pomembnih golov na zadnjih tekmah," je "opazil" trener Barcelone in izrazil odobravanje nad dobro akcijo za vodilni gol Barce. V 60. minuti tekme v Neaplju so Katalonci namreč zasluženo povedli. Lewandowski je dobil žogo v kazenskem prostoru in s 14 metrov z natančnim in nizkim strelom poskrbel za 1:0. Nekoliko odločnejši Napoli je v 75. minuti izenačil s svojim prvim strelom v okvir vrat, Victor Osimhen se je s svojo močjo otresel čuvaja in nato z 12, 13 metrov premagal Marc-Andreja ter Stegna.

Barcelona bi lahko tik pred koncem prišla do zmage, vendar je Gündogan za las zgrešil cilj. "Ponavljal se bom. Škoda, da se v Barcelono ne bomo vrnili z zmago. Mislim, da smo ji bili bližje od domačih," je za katalonski športni časnik razpredal Xavi Hernandez, ki pa je imel vendarle eno pripombo na predstavo svojih varovancev. "Dobri smo bili v pozicijski igri in vračanju žoge pod visokim pritiskom. Dobro smo se pripravili na obračun in taktika se je obnesla. Fantje so upoštevali navodila. Kot pravim, morali bi zmagati. Manjkala je le posest žoge po doseženem golu. Takrat smo malce padli in prišla je kazen," je sklenil prvi mož katalonskega ponosa.

Calzona: V tem trenutku je to naš vrhunec

Francesco Calzona, ki je pri Napoliju deloval kot pomočnik trenerja med letoma 2015 in 2018 ter kot tehnični trener med 2021 in 2022, je na klopi aktualnih italijanskih prvakov tik pred obračunom z Barcelono zamenjal 62-letnega Walterja Mazzarrija. Ta je Napoli prevzel 14. novembra in ga vodil na 17 tekmah. Pred tem je sezono na klopi italijanskega prvaka začel Francoz Rudi Garcia, ta pa je šampionsko moštvo prevzel od Luciana Spallettija, ki je postal selektor Italije. Mazzarri je na 17 tekmah dosegel šest zmag in tri neodločene izide, kar je predsednika kluba Aurelia De Laurentiisa prisililo v menjavo tik pred obračunom osmine finala Lige prvakov proti Barceloni.

Calzona bo vsaj do konca sezone prevzel Napoli, hkrati pa bo opravljal tudi selektorsko vlogo na klopi Slovaške. Z njo se je 55-letni Italijan uvrstil na evropsko prvenstvo. Tam bo Slovaška igrala v skupini E z Romunijo, Belgijo in zmagovalcem dodatnih kvalifikacij B-lige narodov.

