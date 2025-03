Yamal: Barcelona je prvi favorit Lige prvakov

Barcelona je v osmini finala s skupnim izidom 4:1 izločila Benfico, v naslednji fazi tekmovanja pa jih čaka lanski finalist Borussia Dortmund. Katalonci imajo zaenkrat za seboj izjemno sezono, v kateri so nanizali nekaj odmevnih zmag in osvojili španski superpokal. "V Ligi prvakov smo favoriti. Po koncu ligaškega dela sem rekel, da je favorit Liverpool, saj so končali na prvem mestu. Oni so izpadli, tako da je zdaj favorit Barcelona," je povedal 17-letni Lamine Yamal, ki je v aktualni sezoni zabil že veliko pomembnih zadetkov, med drugim se je med strelce vpisal tudi na obeh obračunih proti največjim rivalom. "Tekme proti Real Madridu so zmeraj atraktivne. Smo ekipa, ki jih najbolj prizadene in obratno," je dodal mladi španski krilni napadalec.