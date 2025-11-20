Yamal znova buri duhove, tokrat z nočnim življenjem

Potem ko je tik pred zdajci odpovedal reprezentančno aktivnost zaradi domnevne poškodbe, je Lamine Yamal nekaj dni brez klubskih obveznosti izkoristil za sprostitev v družbi prijateljev. Po navedbah španskih medijev je za svojo skupino najel separe, goste pa so zaradi želje po diskretnosti ob vstopu prosili, naj odložijo svoje mobilne telefone.

Eden od zaposlenih v klubu je pozneje razkril, da je bil vstop dovoljen zgolj dekletom. Časnik El Nacional je novico o Yamalovi zabavi naslovil z "Dekleta, vse je plačano".

Čeprav se nekateri zgražajo, da igralec, ki se vrača po poškodbi, sploh zahaja ven, pa podrobnosti dogajanja ne kažejo na nikakršen škandal. Priče zatrjujejo, da je večer potekal brez incidentov in se končal okoli pete ure zjutraj. Po njihovih besedah je bil Yamal ves čas vljuden, ni užival alkohola ter je mirno sedel in poslušal glasbo.