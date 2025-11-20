Svetli način
Liga prvakov

Yamal znova buri duhove, tokrat z nočnim življenjem

Barcelona , 20. 11. 2025 18.11 | Posodobljeno pred 42 minutami

Avtor
J.B.
Komentarji
5

Zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je znova v središču medijske pozornosti zaradi nočne zabave, ki si jo je privoščil prejšnji četrtek. Zanimivo je, da je 18-letnik pravkar končani reprezentančni zbor izpustil zaradi težav z dimljami.

Lamine Yamal je v tej sezoni zaenkrat pri le šestih zadetkih.
Lamine Yamal je v tej sezoni zaenkrat pri le šestih zadetkih. FOTO: Profimedia

Potem ko je tik pred zdajci odpovedal reprezentančno aktivnost zaradi domnevne poškodbe, je Lamine Yamal nekaj dni brez klubskih obveznosti izkoristil za sprostitev v družbi prijateljev. Po navedbah španskih medijev je za svojo skupino najel separe, goste pa so zaradi želje po diskretnosti ob vstopu prosili, naj odložijo svoje mobilne telefone.

Eden od zaposlenih v klubu je pozneje razkril, da je bil vstop dovoljen zgolj dekletom. Časnik El Nacional je novico o Yamalovi zabavi naslovil z "Dekleta, vse je plačano".

Čeprav se nekateri zgražajo, da igralec, ki se vrača po poškodbi, sploh zahaja ven, pa podrobnosti dogajanja ne kažejo na nikakršen škandal. Priče zatrjujejo, da je večer potekal brez incidentov in se končal okoli pete ure zjutraj. Po njihovih besedah je bil Yamal ves čas vljuden, ni užival alkohola ter je mirno sedel in poslušal glasbo.

Barcelona trenutno za Realom zaostaja za tri točke.
Barcelona trenutno za Realom zaostaja za tri točke. FOTO: AP

Barcelonin dragulj se trenutno vrača po težavah z dimljami, zaradi katerih je opravil poseben tretma. V prejšnji sezoni je bil najboljši podajalec La Lige s 15 asistencami. V sezoni 2024/25 je v dresu Barcelone na 55 tekmah prispeval 18 zadetkov in 25 asistenc.

V letošnji sezoni je v vseh tekmovanjih na 11 tekmah dosegel po šest golov in asistenc. Blaugrana pa se po 12 krogih španske La Lige nahaja na drugem mestu, za večnim tekmecem iz Madrida zaostaja za tri točke.

nogomet lamine yamal barcelona škandal
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
apodgra
20. 11. 2025 18.57
+3
Prehitro so ga mediji proglasili za "čudežnega " dečka in ga celo primerjali z Messijem . Niti približno se ne more primerjati z njim. Iz tekme v tekmo je slabši in s tem dela velik škodo ekipi Barce. Za tako plačo ,ki jo prejema , pač mora veliko več prispevati k igri Barce. Res je da me spominja na Neymarja . Samo preigravanje in veliko izgubljenih žog ni to, kar se od njega pričakuje.
ODGOVORI
3 0
zapiramvamustaaa
20. 11. 2025 18.56
+1
Novi Fati.To je zdaj jasno že kar nekaj časa.
ODGOVORI
1 0
borjac
20. 11. 2025 18.34
+3
Yamal bo zapravil talent , ki mu ga je podarila narava , nič čudnega ko pa mu je za vzor Neymar .....
ODGOVORI
4 1
mikpiki191
20. 11. 2025 18.28
-1
Naj uživa puba tako privat kot na zelenici
ODGOVORI
2 3
Sixten Malmerfelt
20. 11. 2025 18.27
+2
Ktero, kterega je položil?
ODGOVORI
2 0
