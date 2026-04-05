Narobe svet? Barca prišla do odločilne prednosti pred Realom, Yamal pa besen kot ris

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Najboljši klub španskega nogometnega prvenstva Barcelona je v 30. krogu v gosteh z 2:1 dobil derbi proti Atletico Madridu, za katerega Jan Oblak zaradi poškodbe ni igral. Tekmo je odločil Poljak Robert Lewandowski, ki je vstopil v igro v 79. minuti, osem minut pozneje pa po zmedi pred vrati z levo ramo dosegel gol. Atletico je prvi povedel, ko je v 39. minuti zadel Giuliano Simeone, a je Marcus Rashford kmalu zatem izenačil (42.).

Nicolas Gonzalez je po Var-pregledu prejel rdeči karton zaradi prekrška nad zvezdnikom Barcelone Laminom Yamalom tik pred polčasom. Na drugi strani igrišča je sodnik razveljavil rdeči karton, ki ga je prejel Barcelonin Gerard Martin, in mu dosodil le rumenega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Barcelona je pritiskala za zmago in imela nekaj sreče, ko se je po obrambi vratarja Juana Mussa žoga odbila od leve rame Lewandowskega v mrežo.

Nicolas Gonzalez in Lamine Yamal FOTO: AP

A od tu naprej, namesto da bi se v taboru katalonskega ponosa vsi skupaj veselili zmage, posledično povečanja prednosti na lestvici pred osvraženim Realom na (nedosegljivih) sedem točk, je špansko javnost "zmotilo" povsem nekaj drugega.

V poročilih pa prednjači madridska Marca ... "Odločilnega gola Roberta Lewandowskega pa se za razliko od soigralcev ni razveselil Lamine Yamal. Kaj ga je tako vrglo iz tira," se veseli sprašuje madridski športni časnik in nadaljuje z "opažanjem" ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Kamere so ga tik po tekmi ujele ob odhodu z igrišča. Bil je vidno jezen. Milo rečeno. Očitno je bilo, da ga nekaj močno teži. Da je hudo narobe, je dal vedeti tudi s tem, da se ni želel pozdraviti s trenerjem Hansijem Flickom," nadaljuje Marca, ki je 19-letnega nogometnega čarovnika pospremila do slačilnice ...

Lamine Yamal FOTO: AP

"Na poti v garderobo se mu je pridružil član trenerskega štaba Jose Ramon de la Fuente, ki je nogometaša želel na vsak način pomiriti. Ni mu uspelo, to je bilo vidno. Sedaj pa lahko zgolj in samo špekuliramo, kaj za vraga lahko, po tako dragoceni zmagi, na tako zahtevnem gostovanju in z osvojenimi vsemi tremi točkami, ki že skoraj da zagotavljajo nov naslov, nogometaša tako močno vrže iz tira," končuje Marca in že "dreza" naprej ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Svoje videnje o "dogodku" je po zmagi proti Atletom (2:1) podal tudi Barcin trener Hansi Flick. Pričakovano je umiril žogo in bill spravljiv. Preveč pomemben del sezone je to, da bi izkušeni Nemec dolival olje na ogenj ...

Hansi Flick FOTO: Profimedia

"Ne vem točno, za kaj je šlo. A kot sem že takoj po tekmi ob igrišču dejal, je bila tekma polna čustev. Želim reči, da je Lamine odigral dobro tekmo, na vsak način je želel doseči gol. To je bilo sijajno videti. Seveda ni bilo sve optimalno, toda trudil se je. Ko ima žogo v nogah, se vedno znova nekaj zgodi. Ves čas se ponuja, je viden in jaz to ocenjujem kot dobro," se je pridušal 61-letni Nemec in poskušal še bolj umiriti tenzije ...

"Ne smemo zaspati na lovoriki te tekme. Čez nekaj dni nas čaka nov podoben dvoboj. prepričan sem, da boto tekmece še bolj motivirani," pa gleda proti prvemu obračunu četrtfinala Lige prvakov, ko se bosta spet udarila Barca in Atletico. Takrat v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke