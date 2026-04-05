Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Narobe svet? Barca prišla do odločilne prednosti pred Realom, Yamal pa besen kot ris

Barcelona, 05. 04. 2026 09.48 pred 23 dnevi 3 min branja 113

Avtor:
M.J.
Lamine Yamal

V taboru katalonskega nogomegnega ponosa se trenutno, vsaj kar setiče razpleta v španski La Ligi, cedita med in mleko. Barcelona je po vselej dragoceni zmagi sredi Madrida, četudi ne gre za Real pač pa za Atletico, na lestvici osovraženemu tekmecu zbežala za (skorajda nedosegljivih) sedem točk. Navkljub (navidezni) idili, pa vse le ni tako sijajoče. Za to je poskrbel prvi zvezdnik kluba Lamine Yamal, ki se odločilnega zadetka proti Atletom sploh ni veselil. Še več ... Ekipi se bosta v sredo v Barceloni znova pomerili v Ligi prvakov. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljši klub španskega nogometnega prvenstva Barcelona je v 30. krogu v gosteh z 2:1 dobil derbi proti Atletico Madridu, za katerega Jan Oblak zaradi poškodbe ni igral. Tekmo je odločil Poljak Robert Lewandowski, ki je vstopil v igro v 79. minuti, osem minut pozneje pa po zmedi pred vrati z levo ramo dosegel gol. Atletico je prvi povedel, ko je v 39. minuti zadel Giuliano Simeone, a je Marcus Rashford kmalu zatem izenačil (42.).

Nicolas Gonzalez je po Var-pregledu prejel rdeči karton zaradi prekrška nad zvezdnikom Barcelone Laminom Yamalom tik pred polčasom. Na drugi strani igrišča je sodnik razveljavil rdeči karton, ki ga je prejel Barcelonin Gerard Martin, in mu dosodil le rumenega. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barcelona je pritiskala za zmago in imela nekaj sreče, ko se je po obrambi vratarja Juana Mussa žoga odbila od leve rame Lewandowskega v mrežo. 

FOTO: AP

A od tu naprej, namesto da bi se v taboru katalonskega ponosa vsi skupaj veselili zmage, posledično povečanja prednosti na lestvici pred osvraženim Realom na (nedosegljivih) sedem točk, je špansko javnost "zmotilo" povsem nekaj drugega. 

V poročilih pa prednjači madridska Marca ... "Odločilnega gola Roberta Lewandowskega pa se za razliko od soigralcev ni razveselil Lamine Yamal. Kaj ga je tako vrglo iz tira," se veseli sprašuje madridski športni časnik in nadaljuje z "opažanjem" ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kamere so ga tik po tekmi ujele ob odhodu z igrišča. Bil je vidno jezen. Milo rečeno. Očitno je bilo, da ga nekaj močno teži. Da je hudo narobe, je dal vedeti tudi s tem, da se ni želel pozdraviti s trenerjem Hansijem Flickom," nadaljuje Marca, ki je 19-letnega nogometnega čarovnika pospremila do slačilnice ... 

FOTO: AP

"Na poti v garderobo se mu je pridružil član trenerskega štaba Jose Ramon de la Fuente, ki je nogometaša želel na vsak način pomiriti. Ni mu uspelo, to je bilo vidno. Sedaj pa lahko zgolj in samo špekuliramo, kaj za vraga lahko, po tako dragoceni zmagi, na tako zahtevnem gostovanju in z osvojenimi vsemi tremi točkami, ki že skoraj da zagotavljajo nov naslov, nogometaša tako močno vrže iz tira," končuje Marca in že "dreza" naprej ...  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svoje videnje o "dogodku" je po zmagi proti Atletom (2:1) podal tudi Barcin trener Hansi Flick. Pričakovano je umiril žogo in bill spravljiv. Preveč pomemben del sezone je to, da bi izkušeni Nemec dolival olje na ogenj ... 

FOTO: Profimedia

"Ne vem točno, za kaj je šlo. A kot sem že takoj po tekmi ob igrišču dejal, je bila tekma polna čustev. Želim reči, da je Lamine odigral dobro tekmo, na vsak način je želel doseči gol. To je bilo sijajno videti. Seveda ni bilo sve optimalno, toda trudil se je. Ko ima žogo v nogah, se vedno znova nekaj zgodi. Ves čas se ponuja, je viden in jaz to ocenjujem kot dobro," se je pridušal 61-letni Nemec in poskušal še bolj umiriti tenzije ... 

"Ne smemo zaspati na lovoriki te tekme. Čez nekaj dni nas čaka nov podoben dvoboj. prepričan sem, da boto tekmece še bolj motivirani," pa gleda proti prvemu obračunu četrtfinala Lige prvakov, ko se bosta spet udarila Barca in Atletico. Takrat v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Robert Lewandowski je poljski profesionalni nogometaš, ki igra kot napadalec. Velja za enega najboljših napadalcev svoje generacije, znan pa je po svoji izjemni sposobnosti doseganja zadetkov, moči, tehniki in vodstvenih sposobnostih na igrišču. Svojo kariero je gradil v evropskih klubih, kot so Borussia Dortmund, Bayern München in trenutno Barcelona.

Giuliano Simeone je argentinski nogometaš, sin znanega nogometnega trenerja Diega Simeoneja. Igra kot napadalec in je v svoji karieri že pokazal velik potencial, zlasti v španskih ligah, kjer je navduševal s svojo igro in sposobnostjo doseganja zadetkov.

Lamine Yamal je mlad in izjemno nadarjen španski nogometaš, ki igra za FC Barcelono. Kljub svoji mladosti je že postal ključni igralec v prvi ekipi, znan pa je po svoji hitrosti, driblingu, viziji igre in sposobnosti ustvarjanja priložnosti. Njegov vzpon v profesionalni nogomet je bil izjemen, kar ga je hitro uvrstilo med najbolj obetavne mlade talente na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet yamal barcelona flick
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI113

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
06. 04. 2026 21.07
Tale šmrk..avec Yamal spije Redbul in letel bo do neba .....
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1838526
06. 04. 2026 13.43
V čem je problem če rečem belemu beli
Odgovori
+3
4 1
gasilec78
06. 04. 2026 12.44
Lepa zmaga Barcelone in udobna prednost 7 točk za mirno nadaljevanje prvenstva. Sedaj lepo v miru se pripraviti na sredino tekmo in od prve minute igrati svojo igro z veliko posestvijo žoge in kombinatorno in tehnično podkovani igro, kar je zaščitni znak Barcelone in zmaga nebi smela biti pod vprašajem.
Odgovori
+5
7 2
Kolllerik
06. 04. 2026 10.51
V javnost so prišli podatki o zmerjanju Yamala s strani navijačev Atletica medtem ko je le ta izvajal kot. Žalitve so bile konkretne, pošiljali so ga med drugim tudi nazaj v Maroko itd. Linijski sodnik, ki je stal zraven pa kot da to ni nič! Spomnimo, lansko sezono niso kaznovali reala zaradi rasizma njihovih navijačev do določenih Barcinih igralcev na enemu od classicov zato, ker sodniki niso dali prijave naprej. No, Yamal je na koncu tekme besen odšel v slačilnico, epiloga pa najbrž tudi zdaj ne bo.
Odgovori
+11
12 1
NoriSušan
06. 04. 2026 12.24
Vemo kakšen epilog bi bil če bi bil Vini. Ampak je itak važna sam barva dresa
Odgovori
+6
7 1
Joško s Krasa
06. 04. 2026 12.41
Pač so počeli navijači iste stvari,kot ti včasih tukaj.
Odgovori
-9
3 12
Joško s Krasa
06. 04. 2026 12.43
......sem STROGO PROTI TEMU,naš Vini je šel k sodniku prijavit rasizem,zakaj zega ni storil vaš šmrkavec??
Odgovori
-11
3 14
jabog3
06. 04. 2026 13.35
Zato ker je športnik v pravem pomenu. Ni kot jokica Vini ki je kot otrok v peskovniku, če mu vzameš ajmerček in lopatko.
Odgovori
+10
12 2
Kolllerik
06. 04. 2026 14.10
Morda zato, ker ni taka jokica, kot vini?
Odgovori
+9
10 1
REAList7
06. 04. 2026 15.21
Kaj pa se potem pritožujete, če pravite, da vaš lamek ni jokica? 😂
Odgovori
-10
0 10
Kolllerik
06. 04. 2026 17.24
Ni to pritoževanje, to je zgražanje in gnus. Nekateri lahko, drugi ne. Nekateri so maksimalno pokriti z mediji, sodniki, drugi spet niso. Ti še narišem?
Odgovori
+8
8 0
mmickica
06. 04. 2026 19.20
Drugic naj roki preixa, kot to naredi madridski cmeravko in bomo videli kako se bo tekma prekinila za pol ure.
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
06. 04. 2026 21.41
Bernal ima zvin gležnja leve noge 🥴
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
07. 04. 2026 09.59
Potem naj pusti,da mu to počnejo še naprej. In nikar ne pozabite,da je bil tudi tarča v reprezentanci v vašem SELU !!
Odgovori
-1
0 1
mmickica
07. 04. 2026 10.21
Kolllerik, res je za Bernala na žalost. Ta mladenič nima ravno sreče s poškodbami. In zdaj smo obsojeni na Garcio v sredini in Martina za njim... To ne izgleda ravno najboljše.
Odgovori
0 0
HALAcR7
06. 04. 2026 10.14
Laliga je smešna,sploh več ne skrivajo da pomagajo NEGREIRI,,,tako da mi je vseeno kar naj jim že dajo pokal
Odgovori
-13
3 16
NoriSušan
06. 04. 2026 12.24
Tko je k je tvoj klub povprečen oziroma še mn. Dve sezoni praznih rok. Pač niste naš nivo. Ko ste pa vi dobil vse penale pa podaljške je pa vse regularno ne?
Odgovori
+8
9 1
apodgra
06. 04. 2026 09.05
Yamal proglašen za najboljšega igralca tekme. Ena dobra podaja in nekaj preigravanj samo za gledalce, brez končnega učinka in veliko strelov na gol oziroma mino gola, kar pomeni, da si želi zatresti mrežo nasprotnika. Tudi jaz sem igral nogomet , igral sem tudi proti ekipi Branika , ki je igral takrat v zvezni ligi. pa se nimam za nobenega nogometnega strokovnjaka, gledam pa nogomet in to kar vidim jaz ,vidijo drugi povsem diametralno in bla bla, bla. Ko pa slišim komentarje , kako hvalijo to rojeno nogometno "zvezdo" in ga primerjajo z Messijem,, potem pač ne gledamo istih tekem in istega igralca.
Odgovori
+4
7 3
Lucky
06. 04. 2026 14.16
Brez končnega učinka? Priigral je igralca viška. Če pa soigralci ne zadanejo, pač ni asistenc. Vratnica. Maš čudna merila za pojem brez učinka.
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
06. 04. 2026 17.25
Apo, preveč kritike tudi ni na mestu. Yamal iz tekme v tekmo kaže svoj talent
Odgovori
+4
4 0
RUBEŽ
05. 04. 2026 20.24
HAHAHA, kako nasedate be.lčki. Samo da je o Barci pa ste v zraku. Je pač Barca pred vami, igra boljši nogomet. In to je to. Smen. Vi pa kar iščite razne Negrerie, Var, sodnike... Prvo pometite pref svojim pragom.
Odgovori
+17
19 2
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 20.52
10 kontroverznih odločitev je navedla Realova stran za glavni razlog Barceloninih 7 točk naskoka po 30. tekmah tega španskega prvenstva.... Toliko jih je imel Real že po 1. tekmi z Osasuno
Odgovori
+17
18 1
Lopov975
05. 04. 2026 19.39
invalid
Odgovori
-13
0 13
Lock Down
06. 04. 2026 13.51
Si si zrihtal karto za parkiranje na mestih za invalide?
Odgovori
+5
5 0
Veščec
05. 04. 2026 19.17
vsakmu enkrat"film"poč,pa to
Odgovori
+0
3 3
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 18.49
Menda sta se grdo zmerjala že pred tekmo...Yamal mu je rekel, da je tak kot Ancelloti, Flick pa, da je isti Mbappe
Odgovori
+8
9 1
Lock Down
06. 04. 2026 13.52
Uf, sem se že ustrašil, da ga je ozmerjal z Vinijem. Potem ne bi hotel igrati do konca prvenstva.
Odgovori
+4
4 0
NkMaribor
05. 04. 2026 17.51
Real pač nima za burek!!!
Odgovori
+13
16 3
Mučenik
05. 04. 2026 16.35
šmrkavec, razvajen kt mesec......
Odgovori
-21
2 23
3320.
05. 04. 2026 15.25
Razvajenc
Odgovori
-11
5 16
kritika1
05. 04. 2026 15.14
Gospod novinar, to je samo nogomet in nič več. Zakaj delate dramo tam kjer je ni. Real ni osovražen klub ampak rival. Kje so časi, ko smo se o športu pogovarjali športno.
Odgovori
+19
19 0
NoriSušan
05. 04. 2026 15.25
Te časi so ostal 10 let nazaj bog ve kje. Sicer maš prav-tole je v Italiji čist navadn. Za Real pa odvisno koga vprašaš haha ampak te razumem.
Odgovori
+9
11 2
LolSLO
05. 04. 2026 14.51
Počasi se bo pokazalo kakšni bleferji so v barci...seveda je Yamal dober nogometaš to nisem nikoli zanikal ali pisal drugače.No zdaj se bo pa počasi pokazalo kakšna afna je :) Za Vinija znate pisati kot nori...Yamalček se pa obnaša,kot mali otročiček.Seveda mene niti ne moti to saj jaz gledam kako igrajo in ne kako se obnašajo...ta komentar leti na vse,ki Vinija tu obrekujejo a sami imajo v klubu afnic malo morje:)
Odgovori
-15
8 23
NoriSušan
05. 04. 2026 15.05
Nikoli nič pisal in zanikal a pljuvaš bo barci in glasen kot pes. Plus Vini več čas izziva in se krega z sodniki in laže o nekem rasizmu. Kdaj si Yamala videl delat kaj od tega? Plus ravno vaši navijači so ga rasistično zmerjali na Bernabeu. Zdej pa povej k vse veš
Odgovori
+13
20 7
LolSLO
05. 04. 2026 16.44
Haha ti si največji provokator tukaj.Na vsak moj post se prilepiš kot muha na dr..k.Ja včasih napišem kaj čisto ,da provociram..ja in včasih napišem tudi kaj realnega.A zate je vse itak nerazumljivo,ker ne znaš niti prebrati in pomisliti kaj. Skratka smetiš tu na portalu,da kar smr.di. Ja seveda pljuvam po barci saj navijam za real. A nikoli nisem žaljiv,kot ti. Vini NE izziva ampak vrača nazaj. Velika razlika. Pa laže? No ti prav veš ,da laže.Ampak,kot sem že napisal..za take,kot si ti sploh ni važno kaj napiše kdo.Itak se držiš svojega žaljivega pisanja.
Odgovori
-19
2 21
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 16.57
Tubi Bellingham je sodnikom samo vračal kletvice FOff
Odgovori
+19
22 3
LolSLO
05. 04. 2026 17.09
No,kar veeeeliko je igralcev ,ki namenijo sodnikom kakšno sočno:)
Odgovori
-11
3 14
Kolllerik
05. 04. 2026 17.39
Lolček, sej bo... 🤣🤣
Odgovori
+10
13 3
Lock Down
05. 04. 2026 18.05
"Vini NE izziva ampak vrača nazaj"... Seveda. Vini, vaš sonček pa že ne 🤣🤣🤣
Odgovori
+13
16 3
NoriSušan
05. 04. 2026 18.25
Uglavnem smeh. Če pljuvaš bo Barci mal izzivaš in k vržeš neki nazaj si provokator. Smeh haha. In kokr sm reku ne morš nč rečt k ste rasistično pluval po Yamalu in Rafi. In za konc žaljivke k ne znaš nč pametnega napisat. Opiše navijača Reala. Ampak seveda čez Real bog ne daj kaj rečt in napisat a ne? Pa potem veliko igralcev kakšno reče sodnikom: dokler ma bel dres zate itak ni frke an če bi bil Gavi pa itak pravš da more v zapor pa rdečga pa prepoved igranja. Se vid da si kriplova šola
Odgovori
+9
11 2
NoriSušan
05. 04. 2026 18.26
HAHA Lock Down: ko ma on težave z rasizmom vsi na plan k pa oni napadejo lih Barco je pa tišina na obtožbe
Odgovori
+8
10 2
LolSLO
05. 04. 2026 18.52
hahah no vidite... kot muhe na dr.. ek..:)))
Odgovori
-9
2 11
LolSLO
05. 04. 2026 18.55
daj se ti susan ne napenjajo... izi model ni se dobro razburjati.
Odgovori
-7
2 9
NoriSušan
05. 04. 2026 19.41
kdo se napenja in kdo je razburjen in kdo ne razume kaj kdo napiše. Js sm napisu da si glasn k ps dokler real zmaguje, zdej pa k vs opere še en k je na nivoju druge lige in Barca zmaguje se pa delaš finga. Zakaj zdej nisi vč kot glasn k prej
Odgovori
+7
9 2
NoriSušan
05. 04. 2026 19.42
Še mal pa boš šou nazaj politiko komentirat k zapirač haha
Odgovori
+7
9 2
LolSLO
05. 04. 2026 20.10
Ej umiri se no. Spet nisi prebral do konca. Počasi v klanec. Saj ljudje niso neumni,ne vsi.. pa lahko preberejo tvoje žaljive komentarje. Umiri se malo ..vse ima neko mejo. Ja seveda tudi jaz kdaj provociram...a ti si čist spuščen z verige. Pa ne se napenjati preveč.
Odgovori
-9
1 10
NoriSušan
05. 04. 2026 20.16
Prvo sm miren, drugo to kdo je neumen se da pogovarjat ampak nekak mam o navijačih reala že neko mnenje in tretje kje sem te užalil?? Glede provokacij nisem nič napisal nauči se brat in razbrat. Nikjer se nisem napenjal ampak sem napisal kar je res, ne vem potem zakaj je tebi tako mar če ti en dan dol visi in za real in Barco en dan si pa goreč navijač reala že desetletja in jodlaš da smo mi navijači Barce najbol nevzgojeni in nekulturni in tako dalje(kjer ti uporablaš žaljivke). Tako da še enkrat te vprašam zakaj se zdej delaš finga ko je tvoj klub zgubu in ne bo spet dubu niti ene trofeje, prejšn mesc ko ste bli pa prvi si pa bil glasn kok ste hudi? Al bo spet pretežko za razumet? Aja pa zakaj ste pr Viniju bli pametni da je rasizem k so pa navijači reala pluval po Yamalu in Rafi ste pa bli tih?
Odgovori
+8
9 1
LolSLO
05. 04. 2026 20.40
Spet se razburjaš. Ne razumeš kdaj se lahko odzoves na kakšen komentar .. ti enostavno ne razumeš napisanega in pišeš kar nekaj brezveze in iščeš konflikte in zalis brezveze vse po vrsti. Malo se umiri , da ne bo rdeči karton. Aja.. za barco in navijače je samo runeni:)) (100%ne boš tega razumel in se boš spet odzval kar nekaj brezveze) :)
Odgovori
-8
2 10
NoriSušan
05. 04. 2026 20.52
hahaha kva-kdo se razburja sm reku sm miren. Kdo ne razume bi reku ti ker nimaš nobenega odgovora kot rečeno. Potem povej kje sem te žalil če si tok pameten, glede konflikta bi pa reku d bl odgovore iščem k mate realovci na dva dneva novo logiko- zato sprašujem. Glede kartonov-dobra sam je blo vse regularno in po standardih, aja sej za realovce so pa sam penali pa podaljški po 15 minut da loh date gol. Zih tega ne boš razumel in ne boš nč pametnga napisu.
Odgovori
+6
8 2
bančnik
05. 04. 2026 14.47
Novodobni fantki,tudi v vsakdanjem življenju je tako...
Odgovori
+0
4 4
Sirhakel7
05. 04. 2026 14.35
Teoretično Barcelona po zadnjem krogu sicer še ni osvojila La Lige, praktično pa je težko pričakoveti, da bo izpustila teh +7. To je dejstvo in je zdaj nesmiselno iskati neke teorije zarote.. Če se ne motim je bil Real vmes že tudi na +4 ampak so vse skupaj sami zagemblali. Za vse poraze so si pri Realu krivi izključno sami in iskati alibije pri sojenju je samo samopackanje oči in beg od dejstva, da so pač pokazali manj od pričakovanega.
Odgovori
+19
20 1
NoriSušan
05. 04. 2026 14.45
že od žačetka so vse zagemblal
Odgovori
+7
10 3
Sl0venc
05. 04. 2026 14.15
Gledal sem prvi polčas. To je bila velikanska beda, stalno so se metali po tleh, da bi sodnik piskal. Enkrat so se tudi skregali.
Odgovori
-4
5 9
Petarda10
05. 04. 2026 14.04
Jaz bi tudi bil jezen na njegovem mestu, ce bi imel v napadu ferrana torresa
Odgovori
+2
7 5
zmerni pesimist
05. 04. 2026 13.48
Kako korektno če za enak prekršek eden dobi rdečega drugi pa rumenega in nehajte ker temal ni noben čarovnik
Odgovori
-9
5 14
