Yamal postavil mejnik, ki ga bo težko zrušiti: v hrbet mu gledata Mbappe in Haaland

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Mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal še naprej piše zgodovino. Na tekmi proti Rayu Vallecanu je dosegel prvi gol v novi sezoni, in to na spektakularen način.

Njegov silovit strel v zgornji kot vrat je bil hkrati tudi njegov jubilejni 50. zadetek za člansko ekipo katalonskega velikana. Kasneje je dodal še 51. gol in potrdil odlično predstavo.

Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Yamalov prvi zadetek proti Rayu ni bil poseben le zaradi izjemne izvedbe, temveč tudi zaradi pomembnega mejnika. Pri starosti 19 let in 49 dni je postal najmlajši nogometaš v zgodovini Barcelone, ki je dosegel 50 golov za prvo ekipo.

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Od njegovega prvega zadetka za Barcelono so minila skoraj tri leta. Takrat, 8. oktobra 2023, je v gosteh proti Granadi zadel za svoj prvenec in se vpisal v zgodovino kot najmlajši strelec v zgodovini španske lige.

Pred Mbappejem in Haalandom

Od tistega večera je njegov vzpon naravnost osupljiv. Fant, ki je takrat šele začel opozarjati nase, je danes eden glavnih obrazov Barcelone in svetovnega nogometa. Doseči 50 golov za Barcelono še pred dopolnjenim 20. letom je dosežek, ki ga uvršča med najbolj izjemne mlade strelce sodobnega nogometa.

Če upoštevamo vseh pet najmočnejših evropskih lig in vsa tekmovanja, sta 50 zadetkov pri tako mladih letih pred njim dosegla le dva nogometna superzvezdnika njegove generacije. Toda Yamal ju je prehitel. Kylian Mbappe je mejo 50 zadetkov dosegel pri starosti 19 let in 241 dni, Erling Haaland pa pri 20 letih in 196 dneh.

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Šele začetek zgodbe

Yamalovih 51 zadetkov za Barcelono ni zgolj impresivna statistika. Predstavljajo zgodbo o bliskovitem razvoju nogometaša, ki je svojo pot med elito začel v Granadi, danes pa znova piše klubsko zgodovino. In glede na njegova leta se zdi, da je to šele začetek.

Lamine Yamal v dresu furije. FOTO: AP

Po treh krogih sta v španskem prvenstvu stoodstotni le dve ekipi, Real Madrid in Barcelona. Katalonci so pred domačimi gledalci premagali Rayo Vallecano s 5:2 in skočili na vrh razpredelnice, a vso smetano slave je bolj ali manj pobral Lamine Yamal.

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Potem ko so gostje v 12. minuti nepričakovano povedli, je Barcelona potrebovala le deset minut, da je v razmaku dveh minut obrnila rezultat. Prvi zadetek je dosegel Raphinha, drugega pa Lamine Yamal, ki je pred 49 dnevi praznoval 19. rojstni dan.

Španski reprezentant in glavni kandidat za zlato žogo je s tem golom postal najmlajši igralec v petih največjih evropskih ligah s 50 doseženimi zadetki. Kot rečeno je prehitel tako Erlinga Haalanda kot Kyliana Mbappeja, v Španiji pa Raula Gonzaleza.