Yamalov oče besnel na podelitvi: To je kraja, moj sin je najboljši na svetu

Francoz Ousmane Dembele in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Devetinšestdeseta podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet. A, kot vselej po tako pompozni prireditvi, je bilo odmevno tudi po njej. V glavni vlogi pa oče Barcinega zvezdnika Mounir Nasraoui, ki je besnel po uradnem delu dogodka. Tega, da sin ni prejel nagrade, ni prežvečil ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V glasovanju za zlato žogo v moški konkurenci sta se za 28-letnim Ousmanom Dembelejem, ki je s PSG osvojil Ligo prvakov, državno prvenstvo in pokal ter vpisal 35 golov in 16 podaj, zvrstila Barcelonin mladenič Lamine Yamal in Dembelejev soigralec pri PSG, Portugalec Vitinha.

Mounir Nasraoui (levo) je bil po podelitvi nagrad milo rečeno besen ... FOTO: AP icon-expand

In prav "poraz" Yamala v boju za zlato žogo je močno zmotil očeta Barcinega superzvezdnika Mounirja Nasraouija. Ta je, najprej, v izjavi za madridski Marco deloval spravljivo in spoštljivo, nato pa je v njem začelo vse bolj kipeti.

Do tega, da se ni več mogel zadržati. Nazaj so ga vlekli celo člani širše družine Yamal, ki so se množično udeležili devetinšestdesete podelitve zlate žoge je v pariškem Theatre du Chatelet. "Naslednje leto je naše! V to sem prepričan," je na španske novinarje "vpil" Mounir Nasraoui, vidno razočaran nad tem, da 18-letni sin ni prejel laskave lovorike. S časom je jeza rasla ...

Lamine Yamal in njegova družina FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislim, da je to. Oprostite, ne bom rekel kraja, a zelo blizu temu. Je pa to brez dvoma moralna škoda, ko se je povzročila ljudskemu bitju," je bil neposreden Mounir Nasraoui in "zapečatil" svojo izjavo: "Mislim, oziroma prepričan sem, da je Lamine Yamal najboljši nogometaš na svetu. In to brez konkurence. In ne zato, ker je moj sin. Le zato, ker je najboljši na planetu. Ni mu para," je bil brez dlake na jeziku oče Lamina Yamala, ki je hočeš-nočeš sinu nanesel dodatno breme v tekoči sezoni, ko se bo bržkone želel še bolj izpostavljati tudi v boju za laskavo zlato žogo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Lionel Messi je nekaj takega napovedal, pa mu nisem verjel. Nekdo, ki izpusti toliko tekem v zadnjih sezonah zaradi poškodbe, nekdo, ki se je sporekel v vsakem klubu, je sedaj najboljši od vseh. Lepo je to vedeti," je bil za konec slikovit Mounir Nasraoui.

Primerjava Lamine Yamal - Ousmane Dembele FOTO: Sofascore.com icon-expand

Barcin nogometaš se je moral zadovoljiti z nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca. 18-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je tako postal prvi v zgodovini s tem priznanjem dve leti zapovrstjo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči