Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Liga prvakov

Yamalov oče besnel na podelitvi: To je kraja, moj sin je najboljši na svetu

Pariz, 23. 09. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
20

Francoz Ousmane Dembele in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Devetinšestdeseta podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet. A, kot vselej po tako pompozni prireditvi, je bilo odmevno tudi po njej. V glavni vlogi pa oče Barcinega zvezdnika Mounir Nasraoui, ki je besnel po uradnem delu dogodka. Tega, da sin ni prejel nagrade, ni prežvečil ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V glasovanju za zlato žogo v moški konkurenci sta se za 28-letnim Ousmanom Dembelejem, ki je s PSG osvojil Ligo prvakov, državno prvenstvo in pokal ter vpisal 35 golov in 16 podaj, zvrstila Barcelonin mladenič Lamine Yamal in Dembelejev soigralec pri PSG, Portugalec Vitinha

Mounir Nasraoui (levo) je bil po podelitvi nagrad milo rečeno besen ...
Mounir Nasraoui (levo) je bil po podelitvi nagrad milo rečeno besen ... FOTO: AP

In prav "poraz" Yamala v boju za zlato žogo je močno zmotil očeta Barcinega superzvezdnika Mounirja Nasraouija. Ta je, najprej, v izjavi za madridski Marco deloval spravljivo in spoštljivo, nato pa je v njem začelo vse bolj kipeti.

Preberi še Dembele v boju za zlato žogo boljši od Yamala

Do tega, da se ni več mogel zadržati. Nazaj so ga vlekli celo člani širše družine Yamal, ki so se množično udeležili devetinšestdesete podelitve zlate žoge je v pariškem Theatre du Chatelet. "Naslednje leto je naše! V to sem prepričan," je na španske novinarje "vpil" Mounir Nasraoui, vidno razočaran nad tem, da 18-letni sin ni prejel laskave lovorike. S časom je jeza rasla ...

Lamine Yamal in njegova družina
Lamine Yamal in njegova družina FOTO: Profimedia

"Mislim, da je to. Oprostite, ne bom rekel kraja, a zelo blizu temu. Je pa to brez dvoma moralna škoda, ko se je povzročila ljudskemu bitju," je bil neposreden Mounir Nasraoui in "zapečatil" svojo izjavo: "Mislim, oziroma prepričan sem, da je Lamine Yamal najboljši nogometaš na svetu. In to brez konkurence. In ne zato, ker je moj sin. Le zato, ker je najboljši na planetu. Ni mu para," je bil brez dlake na jeziku oče Lamina Yamala, ki je hočeš-nočeš sinu nanesel dodatno breme v tekoči sezoni, ko se bo bržkone želel še bolj izpostavljati tudi v boju za laskavo zlato žogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lionel Messi je nekaj takega napovedal, pa mu nisem verjel. Nekdo, ki izpusti toliko tekem v zadnjih sezonah zaradi poškodbe, nekdo, ki se je sporekel v vsakem klubu, je sedaj najboljši od vseh. Lepo je to vedeti," je bil za konec slikovit Mounir Nasraoui.

Primerjava Lamine Yamal - Ousmane Dembele
Primerjava Lamine Yamal - Ousmane Dembele FOTO: Sofascore.com

Barcin nogometaš se je moral zadovoljiti z nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca. 18-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je tako postal prvi v zgodovini s tem priznanjem dve leti zapovrstjo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljši je bil že lani. V glasovanju je prehitel člana PSG Desireja Doueja in Joaa Nevesa.

nogomet yamal zlata žoga
Naslednji članek

Haaland se ne ustavlja: Norvežan dosegel nov mejnik

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
23. 09. 2025 08.29
Yamal je mlad, odličen igralec nogometa, ampak žal eden manj inteligentnih ter naivnih v svetu nogometa in za tak značaj ni mogoče dobiti prestižne nagrade. Fotr jer imel pač svoje finančne plane z otrokom in nekontrolirano razočaranje je vrelo iz njega!
ODGOVORI
0 0
lcePower
23. 09. 2025 08.27
To so ti afroarabci, pride en v evropo pol pa sledi zdruzitev z druzino.... novih 20 neasimiliranih socjalcev
ODGOVORI
0 0
Ici
23. 09. 2025 08.25
Take izjave kažejo na popolno nespoštovanje dogodka, odločevalcev in športa. Vsakič, kadar uspeha ali rezultata ne moremo meriti z metrom ali štoparico, je ocena subjektivna. In take ocene so marsikdaj pristranske in nerealne. Tako pač je.
ODGOVORI
0 0
apodgra
23. 09. 2025 08.23
+1
Ne Yemal, ne Dembele , si ne zaslužita Zlate žoge. Je pa res, da drugih boljših trenutno ni. Primerjati Yemala ali Dembeleja z Massijem je tako, kot noč in dan. Po mojem je najbolj koristen in univerzalen igralec Perdro , motor Barce , ki pa na žalost ni napadalec. To Podelitev Zlate žoge bi si morala ukiniti, ki več nima nobenega praveka pomena. Vse je ena velika kuhinja .
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
23. 09. 2025 08.29
Kot pravi Lucky bo še najbolj držalo...čemu daješ prednost. Zame je to individualna nagrada in če počneš stvari , ki jih drugi ne zmorejo si na vrhu . Me še najbolj moti, da je XXX tako nizko. Drugače pa Yamal se mi zdi tudi edini najstnik, ki je bil kdajkoli med prvimi tremi dobitniki.
ODGOVORI
0 0
Bullet5672
23. 09. 2025 08.20
+4
Samo ena izjava je potrebna in cel svet vidi, kakšen človek si. Malo ponižnosti ne bi škodilo... fotru in Yamalu. Da se ne bo zgodilo, da se čez par let nihče več ne bo spomnil, kdo so te ljudje.
ODGOVORI
4 0
MiliVanili65
23. 09. 2025 08.19
+8
Nadut razvajen smrkavec
ODGOVORI
8 0
nastjamarko
23. 09. 2025 08.17
+12
Pa dobro a smo v evropi ali v savdski arabiji
ODGOVORI
12 0
BitterTruth
23. 09. 2025 08.17
+4
Vsak oce bi to rekel... v njegovi glavi ima 100% prav, v realnosti pac ne
ODGOVORI
6 2
rdeči2020
23. 09. 2025 08.14
+13
sodeč po incidentih ki jih je mali imel, pravilna odločitev...odnos do fanov ignoranca, aroganca, itd. ni ravno voda na njegov mlin...stari rek, da denar človeka pokvari še kako drži...
ODGOVORI
13 0
Inhumed
23. 09. 2025 08.11
+20
No zdej vsaj vemo po komu je. Kolikor je dober, je mali (pre)poln samega sebe in antipatičen.
ODGOVORI
20 0
agent.brinko
23. 09. 2025 08.10
+19
naduvanko
ODGOVORI
19 0
ČrniGad
23. 09. 2025 08.10
+11
Napihnjenci. Yamal že presegel Balotellija. Se bo pač naučil na lastnih napakah.
ODGOVORI
11 0
zmerni pesimist
23. 09. 2025 08.09
+7
Pa še kar nekaj je igralcev v rangu yamala prišla bojo tudi slaba leta
ODGOVORI
7 0
manucao
23. 09. 2025 08.08
+24
Kakšen oče takšen sin. Oče je star reci in piši 35 let. Čudna neka familija v kateri so samo važiči in negrači. Seveda je oče besnel ker je že pripravljal "veselico". Uf kakšen antipatičen mulc, da glava boli.
ODGOVORI
24 0
124091204
23. 09. 2025 08.06
-4
Besnel? Gledamo isti video?
ODGOVORI
0 4
Loptass
23. 09. 2025 08.06
+1
Individualno je sigurno Yamal boljši, tudi bolj konstanten je bil, ampak vseeno čestitke Dembeleju. Upam da mu zdravje služi še naprej, da ne bo imel težav. Yamal bo še lahko pobral nekaj zlatih žog.
ODGOVORI
4 3
Sventevith
23. 09. 2025 08.05
-7
Oh, kako nepošteno :))))
ODGOVORI
2 9
BroNo1
23. 09. 2025 08.01
+11
Ni krivica, premlad za vse titule, ima še čas.
ODGOVORI
12 1
PoldeVeliki
23. 09. 2025 08.01
+15
Hahaha prav je, da ta umetni blondinec ni dobil zlate žoge.
ODGOVORI
16 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256