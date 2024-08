'Ta tekma je pomembna tako za nas, kot tudi za celo Turčijo'

OGLAS

Obe ekipi sta v minuli sezoni Lige prvakov nastopili v skupinskem delu, letos pa je žreb poskrbel, da bomo tam spremljali samo eno izmed omenjenih moštev. Ekipi se v zgodovini nista srečali še nikoli, pred prvim obračunom pa stavnice več možnosti za napredovanje pripisujejo Turkom. Aktualni švicarski prvaki so v skupinskem delu najelitnejšega klubskega tekmovanja prvič nastopili v sezoni 2018/19, od takrat pa jim je to uspelo še dvakrat. Lani so v skupini G zaostali za Manchester Cityjem in Leipzigom Benjamina Šeška, prehiteli pa Crveno zvezdo, ki se je letos okrepila s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem.

Ekipa iz Berna je izgubila štiri izmed zadnjih šestih evropskih obračunov, kar je voda na mlin favoriziranega Galatasaraya, ki bo po več kot 15 letih ponovno gostoval v Švici. Turški prvaki so v Ligi prvakov že stalnica, saj so med evropsko elito nastopili že 17-krat, lani pa v skupini A končali za Bayern Münchnom in Kopenhagnom, prehiteli pa veliki Manchester United. Zvezdniško zasedbo iz Istanbula smo lahko v Sloveniji videli lani, ko so v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostovali pri ljubljanski Olimpiji in slavili s 3:0. Takrat sta v Stožicah zaigrala Dries Mertens in Mauro Icardi, zdaj pa poleg njiju v dresu turških levov igrata še Wilfried Zaha in Hakim Ziyech.