Za biti ali ne biti: Barceloni proti Bayernu igra le zmaga

"V tem položaju smo se znašli zaradi lastnih napak," je na torkovi novinarski konferenci uvodoma priznal Xavi Hernandez , nato pa nekoliko spremenil svojo retoriko. Dejal je, da je bila Liga prvakov letos kruta do njegovih varovancev, ki so si po njegovem mnenju na prvih štirih tekmah zaslužili več kot le štiri osvojene točke. Na vprašanje, ali bo za napredovanje potreben čudež, je odvrnil: "Potrebovali bomo več kot to. Smo v zelo neugodni situaciji, a vseeno imamo upanje. V nogometu je včasih tako, da ne zmaga tisti, ki si to najbolj zasluži."

Barcelona se je v minulih dveh krogih dvakrat pomerila z Interjem in si z le eno osvojeno točko močno otežila življenje v skupini C. Če bo Inter istočasno, kot se bosta na Camp Nouu merila Barca in Bayern, premagal Viktorio iz Plzna, potem bodo Katalonci že pred zadnjim krogom ostali brez možnosti za osmino finala.

Xavi: Bayern med najboljšimi na svetu

Tudi če Inter drevi ne premaga Viktorie, kar bi sicer veljalo za veliko presenečenje, pa je pred Barco za napredovanje zahtevna naloga. Jasno je, da nujno potrebuje vsaj točko, na zadnjih štirih medsebojnih srečanjih pa so jo Bavarci vselej premagali. Gol razlika? 16:2. Tudi Xavi se tako dobro zaveda, kako zahtevna naloga je pred njimi: "Za moje pojme je Bayern ena najboljših ekip na svetu, zelo fizična in dobro organizirana. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v Milanu, bomo morali pokazati pravi obraz, le tako lahko pridemo do tako želene zmage."

Zadnji dve tekmi mu vlivata samozavest

Blaugrana je po dveh zdrsih proti Interju izgubila še večni španski derbi proti madridskemu Realu, po katerem je Xavi dejal, da bi razumel, če bi mu vodilni v klubu "dali nogo". A se to ni zgodilo, Katalonci pa so v zadnjih dneh znova pokazali pravi obraz in v domačem prvenstvu s skupnim izidom 7:0 ugnali najprej Villarreal in nato še Athletic Bilbao, kar Xaviju upravičeno vliva samozavest.

"Napredovanje ne bo odvisno samo od nas, a to ne pomeni, da se lahko sprostimo. Po porazu na el clasicu je vse izgledalo katastrofalno, a smo se vrnili z dvema dobrima predstavama. Tudi proti Bayernu bomo morali nadaljevati v tem slogu. Upanje je zadnja stvar, ki jo bomo izgubili," Xavi ni želel vreči puške v koruzo.