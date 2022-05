Za francosko ministrico ni dileme: Krivi so navijači Liverpoola brez kart

Francoska policija je ob tem aretirala skoraj sto oseb, več kot dvesto pa je bilo v neredih lažje poškodovanih. "Prioritetno moramo ugotoviti, kaj natanko je šlo narobe. Iz tega se želimo naučiti pomembno lekcijo, saj nočemo, da bi se kakšen podoben dogodek ponovil kadar koli v prihodnosti," je za Le Parisien poudarila ministrica. Medtem se razprav nadaljuje in francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je večkrat ponovila uradno stališče francoskih oblasti, ki sledijo mnenju Uefe. "Prvo, kar moramo vzeti v zakup, je veliko število britanskih navijačev brez veljavnih vstopnic in tudi s ponarejenimi kartami. To bi rada, da je jasno vsem," je za francoski Le Parisien dejala novopečena francoska ministrica in nadaljevala: "Ko imate toliko ljudi pred vhodom, jih je gotovo tudi nekaj, ki bodo oziroma so želeli na nelegalen način vstopiti. Tu mislim tudi na nasilje, ki so ga ob tem uprizorili. Priključili so se jim še nekateri iz okolice, ki so začutili svojo priložnost in "pritisnili" na vhod. Naenkrat je bila tam nepregledna množica in zgodilo se je. Rada bi, da imamo, ko podajamo mnenje in obsojamo ljudi za slabo ravnanje, v glavi predvsem to," je povedala Amelie Oudea-Castera.