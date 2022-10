Prva vrnitev Haalanda v Dortmund obeta nogometno poslastico

Pri Cityju se dobro zavedajo, da jih čaka na tribunah navijaški "kotel", vzdušje na stadionu Borussie Westfalen je vedno fantastično. To dobro iz lastnih izkušenj ve trener Pep Guardiola , ki je vodil velikega nemškega tekmeca Borussie, münchenski Bayern. "To je fantastičen stadion, vsi ga poznajo. Vzdušje je izjemno, igrajo atraktiven nogomet. Ko sem bil tukaj v Nemčiji, sem igral proti Jürgenu Kloppu in Thomasu Tuchelu (ko sta vodila BVB) in vedno so bile to težke tekme. Fantastično vzdušje, vesel sem, da sem se vrnil sem," pravi španski strateg.

V skupini G Lige prvakov je Manchester City že rešen skrbi, kar se tiče napredovanja v izločilne boje Lige prvakov. Meščani so na prvem mestu z desetimi točkami in mirno pričakujejo derbi skupine, ki bo na sporedu v Dortmundu. Borussia je tudi na dobri poti med 16 najboljših moštev, do konca skupinskega dela sta na sporedu še dva kroga (zbrali so sedem točk), danes v goste prihaja zasedba iz Manchestra.

Torkov nogometni večer Lige prvakov na Kanalu A in VOYO ob 20.40 prinaša prenos tekme med Borussio Dortmund in Manchester Cityjem. V sredo sledi še en zanimiv obračun, pomerila se bosta Barcelona in münchenski Bayern.

"Vem, da na vrhunskih tekmah proti Bayernu Dortmund igra na vrhunski ravni. Zelo jih spoštujemo. V prvem polčasu smo bili zadnjič malo površni, v drugem polčasu pa veliko boljši in vemo, da se bomo morali obnašati in odigrati po najboljših močeh, da jih premagamo. O tem ni nobenega dvoma," je še dodal Guardiola, ki je dobil prvi medsebojni derbi v skupini. V Manchestru je bilo 2:1 za gostitelje, za rumeno-črne je gol dosegel Jude Bellingham, za domače modre pa John Stones in Erling Haaland, slednji je odločil zmagovalca v 84. minuti. To je bil edini poraz Borussie na odigranih štirih tekmah Lige prvakov, vpisali so še dve zmagi in en remi.

Ravno 22-letni "wunderkind" Haaland bo v središču zanimanja medijev in navijačev, saj se zvezdnik Cityja vrača v klub, kjer je blestel z goli, ki so njegov zaščitni znak. Postavni Norvežan je dres Borussie oblekel v sezoni 2019/2020 in ga nosil do konca sezone 2021/2022. V tem času je na 89 uradnih tekmah dosegel fantastičnih 86 golov. Tudi v tej sezoni je izjemen v dresu meščanov, "stroj" za doseganje golov je zaenkrat na 15 tekmah "zabil" že 22 golov, od tega pet v konkurenci Lige prvakov.