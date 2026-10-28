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2800 evrov za vstopnici! Ker sta bila oblečena v dres Reala, so ju spodili s Camp Noua

Barcelona, 28. 10. 2026 13.41 pred 56 minutami 4 min branja 17

Avtor:
M.J.
Dres Reala na Camp Nouu

Odhod na El Clasico med Barco in Realom na Camp Nouu, ta je pripadel gostom (1:2), bi moral biti nepozabno darilo za 18. rojstni dan. V tem primeru za mladega navijača Real Madrida iz Slovaške. Za očeta in njegovega sina pa se je spremenil v veliko razočaranje. Namesto da bi do konca uživala v največjem španskem derbiju, sta zaključek obračuna med Barcelono in Real Madridom spremljala na zaslonu mobilnega telefona, sedeč v taksiju ...

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Njuno zgodbo je objavil španski časnik Marca, očeta pa je posebej pretreslo, da sta bila po njegovih besedah odstranjena s tribun Camp Noua, potem ko sta proslavila zadetek Kyliana Mbappeja. Real Madrid je na koncu slavil z 2:1, oba gola pa je dosegel prav francoski zvezdnik. Oče in sin sta v živo videla le prvega.

Za vstopnice odštel kar 5600 evrov

Vse se je začelo z željo, da bi sinu za polnoletnost pripravil nekaj posebnega. Družina je iz slovaškega Prešova z avtomobilom prepotovala približno 300 kilometrov do Budimpešte, nato pa z letalom odpotovala v Barcelono. Na potovanju sta se jim pridružila še družinska prijatelja iz Hrvaške, prav tako oče in sin, ki navijata za Barcelono.

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Slovak je za štiri vstopnice prve kategorije odštel skupno 5600 evrov oziroma 1400 evrov na osebo. Njihovi sedeži so bili v sektorju 113, med domačimi navijači. Prav tam naj bi se po njegovih navedbah začele težave.

Zaplet že ob vstopu na stadion

Oče trdi, da jim varnostniki sprva niso dovolili vstopa v dresih Real Madrida in naj bi jim celo predlagali, naj jih odvržejo v smeti. Tega niso storili, temveč so drese skrili in jih znova oblekli šele po prihodu na sedeže, približno 20 minut pred začetkom tekme.

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Po njegovih besedah so v dresih brez težav sedeli približno uro. Razmere so se spremenile po Mbappéjevem golu okoli 40. minute. Oče in sin sta vstala, se objela in proslavila vodstvo Reala. Kmalu zatem naj bi do njiju pristopilo približno deset pripadnikov varnostne službe in ju pozvalo, naj zapustita tribuno.

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"Nisva storila nič nasilnega, nikomur nisva grozila in nikogar nisva spodbujala k nasilju. Le vstala sva in se objela po Mbappéjevem zadetku," je Slovak povedal za madridsko Marcco. Poudaril je, da z dresi nista želela provocirati domačih navijačev.

Sprva dovoljenje za vrnitev, nato sprememba odločitve

Po njegovem pričevanju so jima varnostniki najprej dejali, da se lahko vrneta na svoja sedeža, če slečeta Realova dresa. Po posvetu z nadrejenimi pa je sledila sprememba odločitve. "Rekli so nama, da naju je prepoznalo preveč navijačev Barcelone in da nama ne morejo več zagotavljati varnosti. Bali so se, da bi naju ob vrnitvi lahko napadli," je za Marco pojasnil slovaški naviojač, ki palce drži za galaktike.

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V primer se je nato vključila tudi policija. Oče in sin sta morala pokazati osebne dokumente, policisti pa so sestavili zapisnik. Slovak trdi, da so jima očitali izpostavljanje Realovih dresov, provociranje domačih navijačev ter celo nasilno ravnanje oziroma spodbujanje nasilja. Takšne navedbe odločno zanika in zahteva pregled videoposnetkov ter zaslišanje prič.

Kylian Mbappe je Barci na Camp Nouu zabil dva gola.
Kylian Mbappe je Barci na Camp Nouu zabil dva gola.
FOTO: AP

Policijski postopki naj bi po njegovih besedah trajali približno 45 minut. V tem času je dogajanje spremljal prek telefona, po odhodu s stadiona pa sta se s sinom usedla v taksi in proti apartmaju nadaljevala ogled tekme na majhnem zaslonu.

'Obljubil sem mu, da prvega El Clasica ne bo nikoli pozabil'

Po incidentu je poskušal doseči vračilo denarja za vstopnice, vendar so mu po njegovih besedah pojasnili, da mora uradno pritožbo vložiti pri Barceloni. Pisne pritožbe še ni oddal, zato denarja za zdaj ni prejel. Poudaril je tudi, da ne želi dodatno zaostrovati odnosov med navijači največjih španskih tekmecev.

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"Ne želim spodbujati sovraštva med navijači Reala in Barcelone. Ne zahtevam brezplačnih vstopnic ali posebne obravnave." Najbolj pa ga je prizadelo dejstvo, da se je rojstnodnevno darilo, ki ga je dolgo načrtoval, končalo na način, ki si ga ni mogel predstavljati.

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"Pred potovanjem sem sinu obljubil, da svojega prvega El Clasica ne bo nikoli pozabil. Obljubo sem izpolnil. Nihče od naju tega dne ne bo pozabil. Žal pa ne iz razlogov, ki sem si jih kot oče želel," je sklenil v pogovoru za Marco.

Jose Mourinho in Hansi Flick
Jose Mourinho in Hansi Flick
FOTO: AP

Njegova zgodba se je hitro razširila po družbenih omrežjih in sprožila številne odzive. Ob tem velja poudariti, da so okoliščine odstranitve s tribun predstavljene na podlagi očetovega pričevanja, medtem ko Barcelona o konkretnem primeru po poročanju Marce še ni podala uradnega pojasnila.

Razlagalnik

El Clásico je ime za nogometno tekmo med dvema največjima španskima kluboma, FC Barcelono in Real Madridom. To rivalstvo presega zgolj športno tekmovanje, saj ima globoke zgodovinske, politične in družbene korenine. Barcelona je pogosto simbol katalonske identitete in težnje po avtonomiji, medtem ko je Real Madrid zgodovinsko veljal za klub, ki predstavlja špansko centralno oblast. Tekme med njima so ene najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu in vedno pritegnejo ogromno pozornost medijev ter navijačev.

Izraz 'galaktiki' se nanaša na politiko Real Madrida, ki se je začela v začetku 21. stoletja pod predsednikom Florentinom Pérezom. Strategija je temeljila na vsakoletnem nakupu enega izmed najboljših in najbolj prepoznavnih nogometašev na svetu, ne glede na visoko ceno. Cilj je bil ustvariti moštvo, polno svetovnih zvezdnikov, ki bi s svojo kakovostjo in tržno vrednostjo klub dvignili na najvišjo možno raven. Prva generacija galaktikov je vključevala igralce, kot so Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham in Luís Figo.

Camp Nou je domači stadion nogometnega kluba FC Barcelona, ki se nahaja v Barceloni v Španiji. Odprt je bil leta 1957 in velja za enega največjih in najbolj ikoničnih nogometnih stadionov na svetu. S svojo ogromno kapaciteto je bil skozi desetletja prizorišče številnih zgodovinskih tekem, vključno s finali evropskih pokalov in tekmami svetovnega prvenstva. Stadion ni le športni objekt, temveč tudi pomemben turistični simbol mesta Barcelona, ki privablja obiskovalce z vsega sveta, ne glede na njihovo navijaško pripadnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI17

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anatomija
28. 10. 2026 14.43
Pa kaj se pritožujejo. Redarji so jin rešili življenje . Le kateri norec bi šel na večnih derbijih na večina svetovnih stadionih v na tribuno kjer so zagrizeni navijači v dresu nasprotnika. Samomor je mila beseda za tako dejanje
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+0
1 1
Virtom
28. 10. 2026 14.42
Tu se vidi vsa hinavščina tega ogabnega varcelonskega kluba🤮🤮🤮. OGABNO🤮🤮🤮.
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+1
1 0
Divji petelin
28. 10. 2026 14.32
Barca, primitivci. Bil s sinom na tekmi Totenham-Man. United pred 3 leti. On star 15’let, bila obleċena rdeče za Man. med samimi navijači Tottenhama, ni bilo težav; seveda pa če bi bila oblečena v dres sovražnika Totenhama , Arsenal bi lahko bili problemi. Vedno je potrebno oceniti situacijo
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0 0
HALAcR7
28. 10. 2026 14.24
Mah,sem bil na camp nou sa sinom v Realovem dresu,,so bili vsi tiho,,pa tudi oni nimajo navijačev,so 80% turisti ki sploh nevejo kaj delajo tam,,pridejo tusristički
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+1
1 0
mayda2
28. 10. 2026 14.21
No, Čeferinos - boš zavrtel telefon in pokazal, kolik neki je tvoj vpliv?
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+2
3 1
coca.eskim
28. 10. 2026 14.41
Ko navijač z dresom gostujoče ekipe vstopi v domači sektor (ki je po pravilih Uefe namenjen izključno domačim privržencem) in tam proslavlja zadetek, varnostna služba to na podlagi Člena 45 in Člena 34 označi kot izzivalno ravnanje, ki lahko ogrozi varnost in povzroči nerede med navijači, ter takšno osebo preventivno odstrani.
Odgovori
0 0
MiLjBo
28. 10. 2026 14.16
Spet slaba novica za navijače Barčice, uf...in to še po dveh hudih zaporednih porazih.
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+1
3 2
Loptass
28. 10. 2026 14.19
To je slaba novice za realovce, ker se je spet pokazal nivo njihovih navijačev.....da si ne znajo kupit karte na primernem sektorju.
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-2
2 4
gggg1
28. 10. 2026 14.36
@Loptass: kaj je to primeren sektor? Kolikor vem smo vsi ljudje in vsak lahkoizbere sedež kjer želi. Saj nismo živali, da bi nas bilo treba ločevati z ogrado.
Odgovori
0 0
Loptass
28. 10. 2026 14.47
No pol pa le pojdi z dresom Dinama na Poljud v sektor domačih navijačev. Vse ti bo jasno kaj pomeni primeren sektor.
Odgovori
0 0
Loptass
28. 10. 2026 14.14
Realistu, hojladriju in podobnim se to početje Barce zdi sporno in pritlehno, zato jim priporočam, da si kupijo karte za Poljud za sektor domačih navijačev in naj obiščejo stadion v dresih Dinama. Vsem bodo naredili uslugo, predvsem pa nam na tem portalu.
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+0
1 1
mmickica
28. 10. 2026 14.07
Ce kupis vstopnice gostujecega kluba v sektorju domacina, pac ne mores pricakovati nic drugega. Cudno, da so ju sploh spustili tja glede na to, da sta ze na dalec dajala vedeti, da spadata v sektor gostov. Res ne vem, od kod taksno zacudenje?! Drugic naj kupi vstopnice tam, kampr spada.
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+1
4 3
Loptass
28. 10. 2026 14.01
Torej kupiš rojstnodnevno darilo za na tribuno domačih navijačev in se oblečeš v dres gostov. Na največjem derbiju na svetu. Naj se nekdo obleče v dres Olimpije in gre na stadion NK Maribor med domače navijače, pa da vidimo. To so verjetno varnostni ukrepi, da na ta sektor ne smejo navijači kontra kluba. Zato so sektorji za goste in mešani sektorji. Na podlagi tega se preventivno preprečuje zdrahe in provokacije. Zadeva je čisto preprosta. Če bi jaz šel na Bernbeo, mi na kraj pameti ne bi padlo, da bi kot prvo kupil karte, kjer so domači navijači in kot drugo, da če bi slučajno pomotoma zalutal tja, da bi si tam oblekel dres Barce. Tu je najbrž šlo za nepozornost pri nakupu kart, saj ni vedel, da jih je kupil za tribuno domačih navijačev.
Odgovori
+3
4 1
mmickica
28. 10. 2026 14.08
V MB bi pristal na urgenci.😜
Odgovori
+2
3 1
Loptass
28. 10. 2026 14.16
Se vidi da so navijači Reala. Niti primernih kart ne zanjo kupiti. Sedaj pa spet kriva Barcelona. 🤡🤡
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+1
2 1
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