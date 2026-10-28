2800 evrov za vstopnici! Ker sta bila oblečena v dres Reala, so ju spodili s Camp Noua

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Njuno zgodbo je objavil španski časnik Marca, očeta pa je posebej pretreslo, da sta bila po njegovih besedah odstranjena s tribun Camp Noua, potem ko sta proslavila zadetek Kyliana Mbappeja. Real Madrid je na koncu slavil z 2:1, oba gola pa je dosegel prav francoski zvezdnik. Oče in sin sta v živo videla le prvega.

Za vstopnice odštel kar 5600 evrov

Vse se je začelo z željo, da bi sinu za polnoletnost pripravil nekaj posebnega. Družina je iz slovaškega Prešova z avtomobilom prepotovala približno 300 kilometrov do Budimpešte, nato pa z letalom odpotovala v Barcelono. Na potovanju sta se jim pridružila še družinska prijatelja iz Hrvaške, prav tako oče in sin, ki navijata za Barcelono.

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Slovak je za štiri vstopnice prve kategorije odštel skupno 5600 evrov oziroma 1400 evrov na osebo. Njihovi sedeži so bili v sektorju 113, med domačimi navijači. Prav tam naj bi se po njegovih navedbah začele težave.

Zaplet že ob vstopu na stadion

Oče trdi, da jim varnostniki sprva niso dovolili vstopa v dresih Real Madrida in naj bi jim celo predlagali, naj jih odvržejo v smeti. Tega niso storili, temveč so drese skrili in jih znova oblekli šele po prihodu na sedeže, približno 20 minut pred začetkom tekme.

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Po njegovih besedah so v dresih brez težav sedeli približno uro. Razmere so se spremenile po Mbappéjevem golu okoli 40. minute. Oče in sin sta vstala, se objela in proslavila vodstvo Reala. Kmalu zatem naj bi do njiju pristopilo približno deset pripadnikov varnostne službe in ju pozvalo, naj zapustita tribuno.

"Nisva storila nič nasilnega, nikomur nisva grozila in nikogar nisva spodbujala k nasilju. Le vstala sva in se objela po Mbappéjevem zadetku," je Slovak povedal za madridsko Marcco. Poudaril je, da z dresi nista želela provocirati domačih navijačev.

Sprva dovoljenje za vrnitev, nato sprememba odločitve

Po njegovem pričevanju so jima varnostniki najprej dejali, da se lahko vrneta na svoja sedeža, če slečeta Realova dresa. Po posvetu z nadrejenimi pa je sledila sprememba odločitve. "Rekli so nama, da naju je prepoznalo preveč navijačev Barcelone in da nama ne morejo več zagotavljati varnosti. Bali so se, da bi naju ob vrnitvi lahko napadli," je za Marco pojasnil slovaški naviojač, ki palce drži za galaktike.

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V primer se je nato vključila tudi policija. Oče in sin sta morala pokazati osebne dokumente, policisti pa so sestavili zapisnik. Slovak trdi, da so jima očitali izpostavljanje Realovih dresov, provociranje domačih navijačev ter celo nasilno ravnanje oziroma spodbujanje nasilja. Takšne navedbe odločno zanika in zahteva pregled videoposnetkov ter zaslišanje prič.

Kylian Mbappe je Barci na Camp Nouu zabil dva gola. FOTO: AP

Policijski postopki naj bi po njegovih besedah trajali približno 45 minut. V tem času je dogajanje spremljal prek telefona, po odhodu s stadiona pa sta se s sinom usedla v taksi in proti apartmaju nadaljevala ogled tekme na majhnem zaslonu.

'Obljubil sem mu, da prvega El Clasica ne bo nikoli pozabil'

Po incidentu je poskušal doseči vračilo denarja za vstopnice, vendar so mu po njegovih besedah pojasnili, da mora uradno pritožbo vložiti pri Barceloni. Pisne pritožbe še ni oddal, zato denarja za zdaj ni prejel. Poudaril je tudi, da ne želi dodatno zaostrovati odnosov med navijači največjih španskih tekmecev.

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"Ne želim spodbujati sovraštva med navijači Reala in Barcelone. Ne zahtevam brezplačnih vstopnic ali posebne obravnave." Najbolj pa ga je prizadelo dejstvo, da se je rojstnodnevno darilo, ki ga je dolgo načrtoval, končalo na način, ki si ga ni mogel predstavljati.

"Pred potovanjem sem sinu obljubil, da svojega prvega El Clasica ne bo nikoli pozabil. Obljubo sem izpolnil. Nihče od naju tega dne ne bo pozabil. Žal pa ne iz razlogov, ki sem si jih kot oče želel," je sklenil v pogovoru za Marco.

Jose Mourinho in Hansi Flick FOTO: AP

Njegova zgodba se je hitro razširila po družbenih omrežjih in sprožila številne odzive. Ob tem velja poudariti, da so okoliščine odstranitve s tribun predstavljene na podlagi očetovega pričevanja, medtem ko Barcelona o konkretnem primeru po poročanju Marce še ni podala uradnega pojasnila.