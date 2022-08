Za skupinski del Lige prvakov prostih še šest mest

Do skupinskega dela že 68. sezone elitnega evropskega nogometnega tekmovanja oz. do 31. sezone, odkar se tekmovanje imenuje Liga prvakov, nas loči le še slab mesec dni. Igranje v skupinskem delu si je z dobro uvrstitvijo v domačih ligah že zagotovilo 26 ekip, šest mest pa je še prostih. Zadnja mesta bodo zapolnile ekipe, ki bodo slavile v t. i. play-off, katerega pare smo dobili po včerajšnjih povratnih tekmah tretjega kroga kvalifikacij.

Dinamo Kijev se je po podaljških v play off uvrstil prek graškega Sturma, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, in se bo pomeril s portugalsko Benfico, ki ni imela težav z danskim Midtjyllandom in je slavila s skupnim izidom 7:2. V drugem paru se bosta pomerila finalista lanskih evropskih tekmovanj, in sicer Glasgow Rangers, ki je v finalu Lige Evropa klonil proti Eintracht Frankfurt in PSV Eindhoven, ki je v finalu premierne sezone Konferenčne lige moral priznati premoč Romi. Najbližji predstavnik Slovenije bo znova zagrebški Dinamom, ki je v play-off s skupnim rezultatom 6:3 premagal bolgarski Ludogorec, ki ga vodi nekdanji trener Mure Ante Šimundža, zanj pa igra tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik. Edini hrvaški predstavnik v tekmovanju se bo pomeril z edinim norveškim predstavnikom Bodø/Glimtom, h kateremu je za rekorden znesek pred kratkim prestopil Nino Žugelj, ki pa po prestopu ni bil pravočasno registriran, da bi včeraj igral na povratni tekmi proti Žalgirisu.

icon-expand Šimundža bo z Ludogorcem evropsko sezono nadaljeval v play-off Lige Evropa. FOTO: Damjan Žibert

V play-off bo igrala tudi beograjska Crvena zvezda, ki v tretjem krogu kvalifikacij ni imela težav z armenskim Pjunikom iz Erevana in je slavila s skupnim rezultatom 7:0. Beograjčani se bodo za mesto v Ligi prvakov pomerili z izraelskim Maccabijem iz Haife, ki je iz tekmovanja s skupnim izidom 5:1 izločil grški Olympiacos. Kot drugi danski predstavnik v tekmovanju ostaja FC København, ki se bo pomeril s turškim Trabzbonsporjem. Oba kluba sta se v play-off uvrstila po ligaški poti in jima ni bilo potrebno v dodatne kvalifikacije. Zadnji par pa predstavljata Qarabag FK in češka Viktoria Plzen. Azerbajdžanski predstavnik se je v play-off uvrstil prek madžarskega Ferencvarosija, Viktoria Plzen pa prek Šerifa iz Tiraspola, ki je krog pred tem iz tekmovanja izločil Maribor.

Pari play-off Lige prvakov: Dinamo Kijev - SL Benfica Glasgow Rangers - PSV Eindhoven Bodø/Glimt - GNK Dinamo Zagreb Maccabi Haifa - FK Crvena zvezda FC København - Trabzonspor Qarabag FK - Viktoria Plzen

Prve tekme zadnjega dela kvalifikacij za Ligo prvakov bodo 16. avgusta, povratne tekme pa 23. in 24. istega meseca. Žreb skupinskega dela bo nato potekal 25. avgusta na sedeži Uefe v Nyonu. Evropska sezona bo nato, tako kot domače sezone, nekoliko prilagojena, saj se bo v obdobje med 21. novembrom in 18. decembrom vrinilo svetovno prvenstvo v Katarju. Prvi krog skupinskega dela bo tako potekal že 6. in 7. septembra, zadnji, šesti, krog pa bo tokrat kar mesec dni prej kot običajno, in sicer 1. in 2. novembra.

icon-expand Finale Lige prvakov leta 2005: Milan - Liverpool 3:3, 2:3 po enajstmetrovkah FOTO: AP

Tudi izločilni boji bodo nekoliko zamaknjeni, sezona pa se bo zaključila 10. junija z velikim finalom na olimpijskem stadionu Atatürk v Istanbulu, ki je leta 2005 že gostil enega atraktivnejših finalov tega tekmovanja. Slovenijo bodo v skupinskem delu predstavljali: Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanović (Inter), Benjamin Šeško (RB Salzburg) in Kevin Kampl (RB Leipzig).

Že uvrščeni klubi glede na države, iz katerih prihajajo: Anglija: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur Španija: Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla Italija: Inter, Juventus, AC Milan, Napoli Nemčija: Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Bayer Leverkusen Francija: Marseille, Paris Saint-Germain Portugalska: Porto, Sporting CP Nizozemska: Ajax Belgija: Club Brugge Avstrija: RB Salzburg Škotska: Celtic Ukrajina: Šahtar Donjetsk