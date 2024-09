Za uvod spektakel na San Siru: 'Lahko bi šlo za polfinale ali finale'

Na klopi Redsov bo Arne Slot, ki je po osmih izjemno uspešnih letih na Anfieldu nadomestil Jürgena Kloppa.

Morata: To bi lahko bil polfinale ali finale

Na novinarski konferenci dan pred tekmo je iz tabora Rossonerov pred medije stopil tudi Alvaro Morata, ki je poleti prišel iz Atletico Madrida za 13 milijonov evrov. "Že odkar sem podpisal za ta klub, sem sanjal o takšnih tekmah. To bi lahko bil polfinale ali finale. Želja, da se izkažemo in osrečimo navijače, je največja možna," je pokal od pričakovanj izkušeni španski napadalec.

Morata je v tej sezoni za Milančane že dosegel en zadetek, in sicer ob remiju s Torinom (2:2) v prvem krogu domačega prvenstva. Kar štirje obračuni so bili potrebni, da so Milančani prišli do prve zmage. Sedaj pa njihovi navijači upajo, da se jim bo le odprlo. "To je Liga prvakov. Popotnica pred takšnimi tekmami niti ni pomembna. Motivacija je tukaj vedno na maksimumu. Tu so samo najboljše ekipe, zato izgovorov ne sme biti," je še dodal nekdanji napadalec Juventusa.