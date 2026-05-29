Za vstopnico tudi po več tisočakov

Budimpešta, 29. 05. 2026 12.22 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Jakob Batič
Navijaška cona na finalu Lige prvakov v Budimpešti

"Imaš vstopnico in koliko bi bil zanjo pripravljen odšteti?" sta prav gotovo najbolj zastavljeni vprašanji v Budimpešti te dni. Finalni obračun Lige prvakov med PSG-jem in Arsenalom je že dolgo razprodan, zato gredo cene na sekundarnem trgu v nebo. Navijači s celega sveta so za 90 minut nogometne poslastice pripravljeni odšteti po več tisočakov.

Okoli 200 tisoč nogometnih navdušencev se ta konec tedna pričakuje v Budimpešti. Ker bo na Puškaš Areni prostora le za 61 tisoč navijačev, je že zdaj jasno, da velika večina finalnega obračuna ne bo spremljala na stadionu.

Številni, ki so sem z vseh koncev in krajev pripotovali brez vstopnic, pa kljub temu še niso obupali in upajo, da bodo nekako le prišli do dragocenega kosa papirja.

V navijaški coni na Trgu herojev smo denimo srečali navijačico Arsenala iz Kolumbije, ki je sem pripotovala zgolj za tekmo. "Pet dni bom tukaj. Vstopnice nimam, vendar upam, da jo bom dobila pred stadionom," še ni vrgla puške v koruzo. Ko smo jo vprašali, koliko bi bila zanjo pripravljena odšteti, je kot iz topa ustrelila: "Par tisoč evrov."

Uradne cene od 70 evrov naprej

Tisti, ki so do vstopnic prišli po uradni poti, so zanje plačali precej bolj razumne zneske. Uefa je po 17.200 vstopnic namenila obema kluboma, najcenejše so bile na voljo po 70 evrov. "Arsenal spremljava na vseh gostovanjih, do kart sva prišla preko kluba," sta pojasnila privrženca topničarjev iz Anglije. Zanje sta odštela po 180 evrov na osebo.

Nevtralni navijači so lahko do vstopnic prišli le preko žreba, a so potrebovali izjemno srečo. Prijavilo se je namreč kar 250 tisoč ljudi iz 154 držav, le 4.600 pa jih je na koncu dobilo priložnost kupiti vstopnico. Te so bile razdeljene v tri kategorije, cene pa so se gibale med 180 in 950 evri.

Navijači Arsenala so v Budimpešti v večini.
FOTO: Profimedia

V nebo tudi cene nastanitev

Zaradi navala navijačev, bojda bo ta vikend za Budimpešto predstavljal rekorden turističen obisk, pa je za mnoge še veliko večji zalogaj najti nastanitev po razumni ceni. Navijača Arsenala sta z nasmehom na obrazu pojasnila, da sta hotel rezervirala že lani poleti, saj sta od začetka verjela, da bo njunemu klubu uspelo.

Kdor ni bil tako daljnoviden, mora za eno noč v Budimpešti ta konec tedna odšteti trimestno številko. Cene hotelov, kolikor jih je še ostalo prostih, se začnejo pri 250 evrih na osebo.

Od 61.400 vstopnic, kolikor bo na finalu znašala kapaciteta Puškaš Arene, jih je "le" 39 tisoč šlo navijačem, ostala tretjina pa je namenjena sponzorjem in VIP-gostom. Navijač iz Mehike je tako pojasnil, da je do vstopnice prišel preko podjetja, za katerega dela, zanjo pa je odštel 950 evrov. 

Lokali so dobro pripravljeni na prihod navijačev.
FOTO: Profimedia

Gostinci si manejo roke

V navijaški coni je moč zaslediti tudi številne, ki za ogled najbolj pričakovane klubske tekme v sezoni vendarle ne nameravajo zapraviti premoženja. V rdeči Arsenalov dres odeti domačin je pojasnil, da je sem prišel le zaradi vzdušja. "Ponosni smo lahko, da gostimo takšen dogodek," je povedal in dodal, da bo tekmo spremljal v družbi prijateljev v enem od lokalov.

Ne glede na razplet sobotnega finala pa bodo med zmagovalci zagotovo tudi gostinci. V četrtkovem večeru so lokali v središču mesta že pokali po šivih. Prevladovali so navijači Arsenala, v soboto naj bi jih bilo prek sto tisoč. Sploh tisti z Otoka so vajeni visokih cen, zato jim pet evrov ali več (okoli 1800 forintov), kolikor v Budimpešti te dni stane pol litra hmeljevega zvarka, ni bilo težko odšteti ...

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

srecnii
29. 05. 2026 13.36
Briga me
0 0
fihner
29. 05. 2026 13.05
mojc...d - buljil jo bš pa vseeno
-1
0 1
vrtnar _
29. 05. 2026 12.58
važno da uživajo
+0
1 1
mojcd
29. 05. 2026 12.53
Brez veze ker finale je ze bil, tole bo brezvezna tekma
+5
5 0
travc
29. 05. 2026 12.51
Povem po pravici da ne grem niti zastonj.
+4
4 0
NeXadileC
29. 05. 2026 12.37
"Navijači s celega sveta so za 90 minut nogometne poslastice pripravljeni odšteti po več tisočakov." - Države take potrebujejo. Njih je lahko prepričati, da gre za dobro in pravično zadevo, v njihovem interesu, oblečt, in poslati za kanonfuter. Do priložnosti jih držijo na "ledu" "športa".
+2
3 1
