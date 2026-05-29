Za vstopnico tudi po več tisočakov

Navijaška cona na finalu Lige prvakov v Budimpešti Profimedia

Okoli 200 tisoč nogometnih navdušencev se ta konec tedna pričakuje v Budimpešti. Ker bo na Puškaš Areni prostora le za 61 tisoč navijačev, je že zdaj jasno, da velika večina finalnega obračuna ne bo spremljala na stadionu. Številni, ki so sem z vseh koncev in krajev pripotovali brez vstopnic, pa kljub temu še niso obupali in upajo, da bodo nekako le prišli do dragocenega kosa papirja. V navijaški coni na Trgu herojev smo denimo srečali navijačico Arsenala iz Kolumbije, ki je sem pripotovala zgolj za tekmo. "Pet dni bom tukaj. Vstopnice nimam, vendar upam, da jo bom dobila pred stadionom," še ni vrgla puške v koruzo. Ko smo jo vprašali, koliko bi bila zanjo pripravljena odšteti, je kot iz topa ustrelila: "Par tisoč evrov."

Uradne cene od 70 evrov naprej

Tisti, ki so do vstopnic prišli po uradni poti, so zanje plačali precej bolj razumne zneske. Uefa je po 17.200 vstopnic namenila obema kluboma, najcenejše so bile na voljo po 70 evrov. "Arsenal spremljava na vseh gostovanjih, do kart sva prišla preko kluba," sta pojasnila privrženca topničarjev iz Anglije. Zanje sta odštela po 180 evrov na osebo. Nevtralni navijači so lahko do vstopnic prišli le preko žreba, a so potrebovali izjemno srečo. Prijavilo se je namreč kar 250 tisoč ljudi iz 154 držav, le 4.600 pa jih je na koncu dobilo priložnost kupiti vstopnico. Te so bile razdeljene v tri kategorije, cene pa so se gibale med 180 in 950 evri.

Navijači Arsenala so v Budimpešti v večini. FOTO: Profimedia

V nebo tudi cene nastanitev

Zaradi navala navijačev, bojda bo ta vikend za Budimpešto predstavljal rekorden turističen obisk, pa je za mnoge še veliko večji zalogaj najti nastanitev po razumni ceni. Navijača Arsenala sta z nasmehom na obrazu pojasnila, da sta hotel rezervirala že lani poleti, saj sta od začetka verjela, da bo njunemu klubu uspelo. Kdor ni bil tako daljnoviden, mora za eno noč v Budimpešti ta konec tedna odšteti trimestno številko. Cene hotelov, kolikor jih je še ostalo prostih, se začnejo pri 250 evrih na osebo. Od 61.400 vstopnic, kolikor bo na finalu znašala kapaciteta Puškaš Arene, jih je "le" 39 tisoč šlo navijačem, ostala tretjina pa je namenjena sponzorjem in VIP-gostom. Navijač iz Mehike je tako pojasnil, da je do vstopnice prišel preko podjetja, za katerega dela, zanjo pa je odštel 950 evrov.

Lokali so dobro pripravljeni na prihod navijačev. FOTO: Profimedia

Gostinci si manejo roke