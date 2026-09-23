Za Yamala ni dileme: Vsi, ki gledajo nogomet, vedo, kdo si zasluži nagrado

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Mladi zvezdnik Barcelone Lamina Yamala je v pogovoru za francoski L'Equipe odgovor podal zelo neposredno: "Vsi, ki spremljajo nogomet, poznajo moje argumente, zakaj menim, da bi moral osvojiti Zlato žogo."

Lamine Yamal FOTO: AP

Yamal je poudaril, da za njim stoji izjemno uspešna sezona. "V zadnjem času sem osvojil veliko lovorik z Barcelono, pa tudi najpomembnejši naslov, naslov svetovnega prvaka. To mi je uspelo z reprezentanco. Želim nadaljevati z osvajanjem ekipnih in individualnih nagrad."

Pri 19 letih že med največjimi

Španski reprezentant si kljub mladosti postavlja zelo ambiciozne cilje. "Osvojil sem tri naslove španskega prvaka, vendar jih želim osvojiti vsaj sedem ali osem. Lige prvakov še nisem osvojil in to želim spremeniti." Ker je do svojega 19. leta osvojil že vrsto lovorik z Barcelono ter evropski in svetovni naslov s Španijo, ga mnogi primerjajo z največjimi legendami nogometa. Sam takšne primerjave zavrača.

"Ne želim biti boljši od Peleja ali Messija. Sem Lamine Yamal in želim, da se me ljudje spominjajo kot Lamina Yamala."

Dve povsem različni kandidaturi

Čeprav sta Yamal in Mbappe glavna favorita za Zlato žogo, svoji kandidaturi gradita na povsem različnih temeljih. Yamal je imel ekipno precej uspešnejšo sezono. Z Barcelono je osvojil naslov španskega prvaka in španski superpokal, s Španijo pa postal svetovni prvak.

Lamine Yamal in Kylian Mbappe FOTO: AP

Mbappe na drugi strani z Real Madridom in Francijo ni osvojil nobene lovorike, vendar je blestel na individualni ravni. Sezono je končal kot najboljši strelec La Lige z 25 zadetki, Lige prvakov s 15 goli in svetovnega prvenstva z desetimi zadetki. Tudi Yamalovi individualni dosežki niso zanemarljivi. Bil je najboljši podajalec La Lige z 12 asistencami, dosegel je 16 prvenstvenih zadetkov in bil izbran za najboljšega nogometaša španskega prvenstva.

Mbappe: Rekordni strelec brez lovorike

Mbappe je v sezoni 2025/26 za Real Madrid in francosko reprezentanco na 60 tekmah zabil 58 golov ter prispeval 14 asistenc. Za Real je na 44 tekmah dosegel 42 zadetkov. V La Ligi je osvojil nagrado pichichi za najboljšega strelca, v Ligi prvakov pa je s 15 zadetki prav tako končal na vrhu lestvice strelcev.

Kylian Mbappe FOTO: AP

Navdušil je tudi na svetovnem prvenstvu, kjer je na osmih tekmah dosegel deset golov in štiri asistence. Osvojil je zlati čevelj najboljšega strelca turnirja, z 22 zadetki na svetovnih prvenstvih pa postal najboljši strelec v zgodovini tega tekmovanja. Prejel je tudi bronasto žogo za tretjega najboljšega igralca prvenstva. Kljub izjemnim številkam je Francija ostala brez odličja, potem ko jo je v polfinalu izločila Španija.

Yamal: Manj golov, več trofej

Yamal je za Barcelono in Španijo v sezoni zbral 57 nastopov ter dosegel 25 golov in 22 asistenc. Za Barcelono je na 45 tekmah prispeval 24 zadetkov, od tega 16 v prvenstvu, kjer je dodal še 12 asistenc. Katalonci so La Ligo osvojili s 94 točkami, Yamal pa je bil razglašen za najboljšega igralca sezone.

Velik pečat je pustil tudi na svetovnem prvenstvu. Odigral je vseh osem tekem španske reprezentance, dvakrat prejel priznanje za igralca tekme in pomagal Furiji do naslova svetovnega prvaka. Španija je na celotnem turnirju prejela le en gol, v finalu pa po podaljšku z 1:0 premagala Argentino. Prav v tem je bistvo Yamalove kandidature. Čeprav po številu zadetkov ne more konkurirati Mbappeju, ima v rokah adute, ki jih Francoz nima: naslov svetovnega prvaka, naslov španskega prvaka in priznanje za najboljšega igralca La Lige.