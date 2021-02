Zdesetkani Real ne bo uspaval visoko motivirane Atalante: Še vedno so galaktični

Atalanta iz Bergama, za katero vrsto let uspešno igra slovenski reprezentant Josip Iličić, se je drugič zapored uvrstila v izločilne boje nogometne Lige prvakov. Italijani imajo v osmini finala pred sabo izjemno težko nalogo. Bergamčane čaka dvoboj z rekorderjem po osvojenih lovorikah v Ligi prvakov – madridskim Realom. So pa galaktiki, ki v tej sezoni igrajo po principu toplo - hladno, zaradi težav s poškodbami močno oslabljeni. Prva tekma osmine finala od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Gian Piero Gasperini, Robin Gosens in Remo Freuler FOTO: AP

Po zimskem premoru se je že minuli teden z osmino finala nadaljevala nogometna Liga prvakov. Tudi z nekaterimi presenetljivimi rezultati. Za Atalanto, ki je glede na prvi del sezone v Ligi prvakov izgubila argentinskega vezista Alejandra Gomeza, ta je odšel k Sevilli, bo to drugi nastop v osmini finala elitnega evropskega klubskega tekmovanja, hkrati drugi zaporedni. V prejšnji sezoni so Italijani v tem delu izločili Valencio, ki so jo premagali doma s 4:1, v gosteh pa s 4:3. Na tisti zadnji tekmi je Josip Iličićkot prvi nogometaš v zgodovini izločilnih bojev Lige prvakov na eni tekmi dosegel kar štiri gole. Zdaj ekipo iz Bergama čaka nov španski tekmec, a s precej večjim ugledom.

Real je namreč rekorder po številu naslovov v elitnem tekmovanju, ima jih 13. A ta ima precej težav s poškodbami v ekipi, še pred dnevi je bilo na nezaželenem spisku devet nogometašev: Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Fede Valverde, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Karim BenzemainRodrygo. "Trener Gianpiero Gasperini udarno postavo Atalante skriva kot kača noge. V tem trenutku zares ni znano, s kakšno enajsterico se bo zoperstavil Madridčanom. Določena težava je v tem, da se tudi udarne postave Reala ne da docela uganiti. Zinedine Zidane ima bolnišnico v slačilnici in prav tako še čara in ugotavlja, kako bo sestavljena enajsterica za Bergamo," so bili slikoviti pri Corierre Dello Sport, ki navkljub številnim odsotnostim v taboru Špancev vlogo favorita za preboj med osem v Evropi še vedno močno pripisujejo Realu. "Vemo, kdo prihaja na domače dvorišče. Skorajda si težje ovire ne bi mogli predstavljati. Ker je Liga prvakov specifično tekmovanje, drugačno od prvenstvenega, forma ni vedno odločilni faktor. Tudi dejstvo, da bodo tekmeci oslabljeni, nas ne sme in ne bo uspavalo. Še vedno so 'galaktični'," je za Gazzetto Dello Sportslikovit Gasperini, ki je prepričan, da je igra Atalante v vidnem vzponu. "Ne samo predstave, tudi rezultati so na višjem nivoju. Prvenstvena zmaga nad Napolijem nam je močno dvignila samozavest. Odprlo se nam je v napadu, ob tem sem opazil konkreten dvig forme pri nekaterih naših ključnih igralcih," širi optimizem pred spopadom z galaktiki strateg ekipe iz Bergama.

icon-expand Casemiro FOTO: AP

V taboru Reala so pozdravili zmanjšanje točkovnega zaostanka za mestnimi tekmeci Atleti, ta sedaj ob odigrani tekmi več znaša zgolj tri točke. Še kakšen teden ali dva je bil točkovni zaostanek na prvi pogled neulovljiv, sedaj pa je v La Ligi še vse odprto. "Zavedamo se, da nas čaka zelo zahteven tekmec. Atalanta je bila že lani krvnik španskemu klubu. Tudi zato velja biti posebej pozoren in previden. Odigrati moramo odgovorno in zelo disciplinirano. Ne glede na to, da sta ekipi znani po ofenzivnih akcijah, ne pričakujem veliko zadetkov. Kot vedno smo tudi tokrat prišli po zmago. Resda smo oslabljeni, a imamo zelo širok kader fantastičnih posameznikov, zato se ne bojim, da ne bi odigrali dobre tekme. Naši rezervisti bodo gotovo dodatno motivirani," je za AS razpredal eden od redkih zdravih članov udarne enajsterice, BrazilecCasemiro.

Četrtfinalne tekme Lige prvakov bodo 6. in 7. aprila ter 13. in 14. aprila, polfinalne 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.

Slednji je bil pred dnevi odločilni mož ob zmagi Reala na gostovanju v Valladolidu. Brazilski vezist je dosegel edini gol na tekmi. Strateg galaktikov Zinedine Zidane niti v enem trenutku v napovedi tekme v Bergamu ne omenja enajsterice prisilno odsotnih. Francoz na klopi Reala očitno ne želi vnaprej graditi alibijev za morebitni slabši rezultat ... "Atalanta bi bila zelo nevarna tudi, če bi bili mi povsem kompletni. To so moje zadnje besede okoli odsotnih. Nikoli nisem rad govoril o tistih, ki jih ni. Veliko raje omenjam tiste fante, na katere se bomo lahko oprli. In prepričan sem, da bodo nekateri izkoristili dano priložnost. Ne, v tem trenutku še ne vem, katera enajsterica bo v sredo zvečer pritekla na travnik," je Marcipred dvobojemzaupal Zidane, ki po boljših rezultatih v zadnjem mesecu precej bolj trdno sedi na trenerskem stolčku madridskega Reala.

