Zadnja neznanka: PSG prvič ali Bayern šestič?

V velikem finalu zaradi pandemije koronavirusa spremenjene različice nogometne Lige prvakov se bosta pomerila francoski in nemški prvak, Paris Saint-Germain in Bayern München. Kluba, ki že vrsto let nimata prave konkurence v domačih prvenstvih, hrepenita predvsem po uspehih med evropsko elito, ki prinaša obračune z najboljšimi nogometaši sveta. Bayern napada šesti naslov evropskega prvaka, PSG sploh prvega. Prenos zadnjega dejanja sezone Lige prvakov v nedeljo zvečer od 20. ure naprej Na POP TV in VOYO.

Finale najbolj prestižnega evropskega klubskega tekmovanja bi sicer moral biti na sporedu že 30. maja v Istanbulu, a je pandemija novega koronavirusa v prvi polovici marca prekinila tekmovanje sredi osmine finala. Po daljšem premlevanju je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprejela odločitev, da skrajšane zaključne boje v avgustu gosti portugalska Lizbona. Nekateri so morali pred odhodom na Iberski polotok odigrati še obračune osmine finala, kasneje pa sta se v portugalski prestolnici na zaključnem turnirju najbolje znašla francoski PSG, ki je sprva srečno napredoval proti Atalanti (2:1) ter nato suvereno opravil z Leipzigom (3:0), in nemški Bayern, ki je z istim izidom v polfinalu ugnal Lyona, v četrtfinalu pa je povsem povozil Barcelono z 8:2. Medtem ko ima z zaključnimi boji precej več izkušenj bavarski velikan, je PSG kljub izjemni kupni moči na nogometni tržnici po prevzemu katarskih lastnikov šele letos storil nekaj korakov naprej v primerjavi z zadnjimi sezonami ter se uvrstil v finale. Za 73,5 centimetrov visok in 7,5 kilogramov težak pokal se bodo pomerili prvič v zgodovini kluba.

Finale Lige prvakov za sezono 2019/20 bo v nedeljo na stadionu Luz v Lizboni. Bayern bo lovil svoj šesti, PSG pa sploh svoj prvi naslov v tem eminentnem evropskem klubskem tekmovanju. Prenos dogajanja na POP TV in VOYO od 20. ure naprej.

Pred tem so le enkrat igrali v polfinalu, in sicer v sezoni 1994/95, ko jih je izločil Milan. V zadnjih osmih sezonah so si ob tako rekoč popolni prevladi v francoskem nogometu prizadevali predvsem za evropsko slavo. Po 25 lovorikah na domačih tleh bodo skušali v nedeljo v vitrine pospraviti še največjo evropsko lovoriko in jo dodati edinemu preostalemu evropskemu uspehu. Pred tem so namreč v sezoni 1995/96 osvojili nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev. Parižani imajo kljub slabšemu izkupičku na mednarodnih tleh že nekaj let ekipo, s katero odkrito naskakujejo evropski prestol. Najbolj ob teh prizadevanjih v oči še vedno bodejo boleči porazi v osmini finala v zadnjih treh sezonah. Še posebej tisti proti Barceloni, ko jim v sezoni 2016/17 ni uspelo napredovati kljub zmagi s 4:0 na prvi tekmi proti Kataloncem.

icon-expand Thomas Tuchel FOTO: AP

V letošnji sezoni so bili varovanci Thomasa Tuchela na robu izpada proti Atalanti, za katero v četrtfinalu ni igral slovenski reprezentantJosip Iličić. Proti moštvu iz Bergama so do 90. minute Parižani zaostajali, a nato na krilih rezervista Kyliana Mbappejater zadetkih Marquinhosa inMaxima Choupo-Motinga vendarle obrnili izid še pred iztekom sodnikovega dodatka. V polfinalu so nato zanesljivo opravili z Leipzigom, po obračunu z Borussio iz Dortmunda v osmini finala, pa bodo morali za prvo evropsko krono premagati še tretjega nemškega predstavnika v tem tekmovanju.

Bayern v Ligi prvakov uživa velik ugled, v finalu pa bo nastopil že enajstič, s čimer se je na drugem mestu izenačili z Milanom. Več nastopov v finalu ima le Real, in sicer 16. Münchenčani so petkrat osvojili naslov in petkrat izgubili.

A ta bo predstavljal najbolj trd oreh. Bayern v tem tekmovanju uživa velik ugled, v finalu pa bo nastopil že enajstič, s čimer so se na drugem mestu izenačili z Milanom. Več nastopov v finalu ima le Real, in sicer 16. Münchenčani so petkrat osvojili naslov in petkrat izgubili. Do zadnje stopničke so prišli prvič po sezoni 2012/13, ko so v finalu premagali rojake iz Dortmunda (2:1). Sezono pred tem so morali priznati premoč Chelseaju po streljanju enajstmetrovk (1:1). V lanski sezoni jih je v osmini finala izločil kasnejši zmagovalec Liverpool, pred tem pa so kar štirikrat v petih sezonah zaigrali v polfinalu. V letošnji sezoni do dobili prav vseh deset obračunov v ligi prvakov, vsaj navidezno pa niso imeli težav niti v polfinalu, a je izid 3:0 proti Lyonu nekoliko varljiv. Bavarci v obrambi niso prikazali najboljše predstave, a so po zaslugi vratarja Manuela Neuerja in vratnice ohranili mrežo nedotaknjeno. V napadu težav ni, saj iz tekme v tekmo dokazujejo, da imajo številna orožja za boje z najboljšimi ekipami.

icon-expand Hans-Dieter Flick FOTO: AP

Nenazadnje jeRobert Lewandowskiv tej sezoni zabil kar 15 golov. Upoštevajoč devet zadetkov junaka sredinega obračunaSerga Gnabryja, pa ima Bayern najbolj učinkovit dvojec v zgodovini tega tekmovanja. Poljak in Nemec sta namreč doslej zabila gol več kot Cristiano Ronaldo in Gareth Balev sezoni 2013/14 za madridski Real. Bayern bo tudi v finalu stavil na visoko pokrivanje tekmeca in pritiskanje na njegovo obrambno in vezno linijo. Nekaj, kar je postal zaščitni znak trenerja Hansija Flicka, odkar je 3. novembra 2019 prevzel vodenje moštva po odhodu Hrvata Nika Kovača. Slednji je slabo začel sezono 2019/20, nadaljevanje le te pod vodstvom Flicka pa predstavlja diametralno nasprotje. Njegovo moštvo je namreč na uradnih tekmah neporaženo vse od 7. decembra, trenutno pa se nahajajo v nizu 20 zmag. Na zadnjih treh obračunih v Ligi prvakov je proti Chelseaju, Barceloni in Lyonu zabilo kar 15 golov. Navdušilo pa je predvsem z odlično predstavo proti Kataloncem, ki so prejeli pravo nogometno lekcijo.

Tako silovite in učinkovite predstave proti Lyonu sicer niso potrdili, a izrazita vloga favoritov je očitno naložila veliko breme na ramena Flickovih varovancev. V finalu utegne biti v tem pogledu Bavarcem celo lažje, saj bo nekoliko bolj pod pritiskom PSG, ki si z Neymarjem in Kylianom Mbappejempod težo katarskega kapitala želi dokončnega preboja na evropski prestol.