Zadnje dejanje UEFA Lige prvakov: sobota, 1. 6., ob 20.00 na POP TV

Začnemo ob 20.00 s studijskim delom, v katerem vas pričakujejo voditeljica Sanja Modrić in gostje Mišo Brečko, Valter Birsa in Bojan Jokić. Skozi komentiranje nedvomno zanimivega finala ob 21.00 pa vas pospremi strokovno podkovani komentator Tomaž Lukač. "Tokrat se je Borussia potrudila, da imamo v zaključnih bojih elitnega tekmovanja presenečenje. Kar se Nemcev tiče, sem prepričan, da bodo poskrbeli za spektakularno vzdušje na tribunah, da bodo nogometaši deležni boljše pomoči s tribun kot Španci. Ampak Madridčani imajo bolj kakovostno in zlasti bolj izkušeno zasedbo," predvideva Lukač.

"Letošnji finale ima za vse poseben čar, ker je to zadnja sezona v klasičnem formatu, ki smo ga bili vajeni skozi leta. Imamo velikana Real Madrid, najtrofejnejšo ekipo tekmovanja, in 'malčka', dortmundsko Borussio; klub, na katerega nihče ni računal, da bo zaigral na Wembleyju, ampak so z ekipno in srčno igro prišli skoraj do konca," pravi Sanja Modrić.