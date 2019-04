Za zdaj brez nogometnega brexita, kdo bo presenetljiv polfinalist?

Po skoraj enomesečnem premoru se nadaljujejo izločilni boji v Ligi prvakov. Čeprav avtsajderjev naj ne bi bilo več, sta bila pred žrebom četrtfinalnih parov v Nyonu želji ostalih Porto in Ajax. Toda tudi to sta kluba, ki verjameta, da še nista rekla zadnje besede v tej sezoni na mednarodnem prizorišču. Vsekakor so pred nami nove nogometne poslastice, ki nam jih bodo ponudili Tottenham in Manchester City, Ajax in Juventus, Manchester United in Barcelona ter Liverpool in Porto.

Tomaž Lukač FOTO: Kanal A

Če bi moral izbrati nekoga, ki je najbolj očitno in najodločneje krenil proti zmagi v LP, bi nedvomno s prstom pokazal na Juventus. V Torinu so si konec prejšnje sezone zagotovili prihod poroka za osvajanje mednarodnih lovorik, Cristiana Ronalda, zadržali so glavne protagoniste, si v nacionalnem prvenstvu priigrali odločilno prednost pred sklepnimi dejanji, prepričljivo opravili s tekmeci v skupinskem delu in si naposled dvignili samozavest s podvigom v osmini finala, ko so proti Atleticu nadoknadili precejšen zaostanek s prve tekme. Za nameček so izbrusili še Moiseja Keana in z njim dobili novega aduta, dodatno moč in upanje pred odločilnimi tekmami. Juvetov nasprotnik Ajaxželi na pota stare slave, a so Nizozemci eni tistih četrtfinalistov, ki imajo ob sicer odlični zasedbi na čelu z izvrstnim Dušanom Tadićem težavo več od glavnih favoritov za uvrstitev v veliki finale: zaplet v domačem prvenstvu. Ajax mora biti osredotočen na prvenstveni dvoboj za končno zmago s PSV, hkrati pa bo vseeno želel presenetiti favorizirane Italijane, ki jih nedvomno lahko vsaj pošteno namuči.

Liga prvakov Liverpool - Porto, Man United - Barcelona

Prvenstvene naloge je opravila tudi Barcelona. Katalonci so v tej sezoni imeli slabša obdobja, a kar naj bi bilo najbolj zastrašujoče za tekmece, je dejstvo, da so znali zmagovati tudi z neprepričljivo igro ali pa so ob mizernih predstavah na različne načine ostali vsaj neporaženi. Spet stavijo na 'čarovnika' Lionela Messija, in prav Argentinec je trenutno bržkone edini nogometaš na svetu, ki lahko s svojim znanjem in pogruntavščinami res 'sam odloči tekmo'. Barcin tekmec je v zadnjih letih preživljal težke čase, že uvrstitev Manchester Uniteda med osem najboljših v LP je za marsikoga presenečenje, kar pa nikakor ne pomeni, da so se rdeči vragi s četrtfinalom zadovoljili. V osmini finala jih je poljubila sreča, na žrebu četrtfinalnih parov ne, norveški trener Ole Gunnar Solskjaer se je na tovrstne poljube začel privajati prav na katalonskem nogometnem svetišču pred dvema desetletjema, ko je Manchester United v velikem finalu čudežno ugnal Bayern. Tokrat bodo Norvežanovi varovanci za preboj med štiri najboljše potrebovali ogromno sreče. Ob vseh ostalih odlikah seveda ...

Porto naj ne bi bil tekmec po Liverpoolovi meri. Toda ... Mar gre verjeti tej oceni Jürgena Kloppa? FOTO: AP