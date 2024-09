Zagrebčani napovedovali senzacijo v Münchnu, a doživeli najhujšo sramoto v zgodovini

OGLAS

Bayern je z učinkovito predstavo premagal zagrebški Dinamo kar z 9:2 in tretjič v Ligi prvakov zmagal z razliko sedmih golov, pred tem je leta 2012 ugnal Basel, leta 2015 pa Šahtjar s 7:0. Bavarsko zasedbo je v vodstvo v 19. minuti popeljal Anglež Harry Kane po natančnem strelu z 11-metrovke, pred odhodom na veliki odmor pa sta zadela še Portugalec Raphael Guerreiro in Francoz Michael Olise.

Zagrebčani so v začetku drugega polčasa znižali na 2:3, potem ko sta zadela Bruno Petković (48.) in Japonec Takuya Ogiwara (49.), nato pa je nemški stroj znova začel mleti.

Kane je v nadaljevanju dosegel še tri gole (58., 73. in 78./11 m), v 61. minuti je drugi zadetek na tekmi zabil še Olise, nato pa sta se med strelce vpisala tudi Leroy Sane (85.) in Leon Goretzka (90.). "Dinamo se je na Bavarskem osramotil. Napovedovali so boj za kakšno točko, celo zmago, a se vračajo pošteno osramočeni," med drugim pišejo zagrebške Sportske novosti, ki opominjajo, da je to najhujši Dinamov poraz v zgodovini kluba.

Sergej Jakirović v času, ko je vodil Maribor. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Modri še nikoli niso prejeli devet golov na tekmi, hkrati je to tudi neslavni rekord v Ligi prvakov. Še nobenemu klubu niso na eni tekmi nasuli devet "komadov"," so "slikovite" Sportske novosti, ki dodajajo, da je Dinamo vsaj sodobnik rekorda, ki je uspel Bayernu. "Bavarski ponos je zabil devet golov, kar je rekord v Ligi prvakov. Glede na to, da je bilo še na začetku drugega dela 3:2 za domače, je končnih 9:2 prav neverjeten rezultat." Hrvaški mediji stroko pozivajo k odstopu. "Takšna sramota ne sme ostati nekaznovana. Če je v trenerju Sergeju Jakiroviću kaj ponosa, potem je oziroma bo ponudil svoj odstop," so prepričani pri Indexu.



Ristovski: Imam samo eno željo. Da navijači prejmejo opravičilo

Tudi v taboru Dinama niso bili ravnodušni ob tem, da so spisali negativno poglavje v zgodovini kluba kot tudi v zgodovini Lige prvakov. "Najprej opravičilo navijačem. Zares iskreno opravičilo. Upam, da se zavedajo, kako hudo nam je," je net.hr prenesel besede nogometaša Ristovskega.

Statistika tekme Bayern - Dinamo FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ni lahko priti pred vas, novinarje, po takšnem večeru. Osramotili smo klub, osramotili smo hrvaški klubski nogomet. V slačilnici je turobno, a iz tega moramo ven boljši," gleda naprej Ristovski. "Najlažje je sedaj usmeriti prst v krivca oziroma krivce. Menim, da lahko le na kolektiven način in s skupnimi močmi premagamo neprijetno situacijo," je za net.hr še dodal izkušeni nogometaš.

Novinarji z vseh koncev in krajev pozivajo na linč trenerja Jakirovića, po mnenju naših južni sosedov glavnega krivca za debakel v Münchnu.

