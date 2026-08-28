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V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne Lige prvakov. Od slovenskih nogometašev sta tekmece med drugim dobila tudi Benjamin Šeško z Manchester Unitedom in Jan Oblak pri Atleticu. Prav omenjena kluba se bosta v ligaškem delu pomerila v Madridu. V LP bodo igrali še klubi štirih slovenskih nogometašev.

Med elito bo to sezono nastopalo šest Slovencev. Ob Šešku in Oblaku bodo to še Danijel Šturm s Slavijo Prago, Tian Nai Koren s Club Bruggem ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave. Prav slovaška zasedba je v sredo končala upe Celja na prvi nastop v Ligi prvakov.

Andraž Šporar FOTO: Luka Kotnik

Naslov bo še drugo sezono zapovrstjo branil PSG. Ta je v prejšnjem tekmovalnem obdobju v Budimpešti v finalu ugnal Arsenal po streljanju enajstmetrovk.

Rekorderji po naslovih v ligi prvakov, nogometaši Reala iz Madrida, se bodo iz bobna najuglednejših klubov merili proti Interju in Arsenalu, Barcelona bo iz prvega bobna igrala proti Manchester Cityju in PSG. Medtem bosta Liverpoolova tekmeca denimo Atletico in Inter. Bayern se bo udaril še proti Arsenalu in Atleticu, Inter pa proti Realu.

Zlatko Zahovič FOTO: Luka Kotnik

Spored ligaškega dela bo znan v soboto. Začel se bo 8. in 9. septembra, trajal pa vse do 27. januarja. Izločilni boji se bodo začeli 16. in 17. februarja, finale pa bo na stadionu Atletica 5. junija 2027. Na odru dvorane v kneževini je, kot veleva tradicija, predsedniško nagrado podelil prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Izročil jo je nekdanjemu francoskemu zvezdniku Thierryju Henryju.

V Ligi prvakov lahke poti ni

"Z nekim razlogom so ekipe v ligi prvakov. Jasno je, da tisti iz manjših lig želijo osvojiti kakšno točko. To pomeni, da bi nekatere sebi primerljive ali pa nekoliko manj močne ekipe igrale nekako na domačem terenu. Kar se tiče velikanov, je stvar jasna. Treba je zmagovati. Enostavno, ligo prvakov je nemogoče osvojiti brez težkih tekem," je za 24UR žreb LP komentiral legendarni Zlatko Zahović.

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"Težko je govoriti o prvih favoritih, ker so se tokrat karte precej premešale. Manchester City je zamenjal trenerja, Paris Saint-Germain pa je tekmovanje osvojil že dvakrat, kar pomeni, da ima zdaj precej zahtevno vlogo. Ambicioznost, želja in volja lahko včasih tudi nekoliko popustijo," je dodal pri operativec mariborskega prvoligaša.