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Liga prvakov

'V Ligi prvakov lahke poti ni'

Maribor, 28. 08. 2026 12.23 pred 28 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. M.H.
Zlatko Zahović

Zlatko Zahović je brez kančka dvoma (največja) slovenska nogometna avtoriteta. Ko spregovori, izbira besede, njegovi komentarji imajo pomen, težo in zvenijo daleč naokoli. Tudi zato je več kot primeren sogovornik in komentator v Ligi prvakov, ki bo tudi v prihodnje v vaše domove ob torkih, sredah in tudi četrtkih, pričarala nogometne tekme na najvišjem nivoju. Prenosi Lige prvakov bodo na Kanalu A in VOYO. In kako 55-letni Mariborčan komentira letošnji žreb?

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V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne Lige prvakov. Od slovenskih nogometašev sta tekmece med drugim dobila tudi Benjamin Šeško z Manchester Unitedom in Jan Oblak pri Atleticu. Prav omenjena kluba se bosta v ligaškem delu pomerila v Madridu. V LP bodo igrali še klubi štirih slovenskih nogometašev.

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Med elito bo to sezono nastopalo šest Slovencev. Ob Šešku in Oblaku bodo to še Danijel Šturm s Slavijo Prago, Tian Nai Koren s Club Bruggem ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave. Prav slovaška zasedba je v sredo končala upe Celja na prvi nastop v Ligi prvakov. 

Andraž Šporar
Andraž Šporar
FOTO: Luka Kotnik

Naslov bo še drugo sezono zapovrstjo branil PSG. Ta je v prejšnjem tekmovalnem obdobju v Budimpešti v finalu ugnal Arsenal po streljanju enajstmetrovk.

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Rekorderji po naslovih v ligi prvakov, nogometaši Reala iz Madrida, se bodo iz bobna najuglednejših klubov merili proti Interju in Arsenalu, Barcelona bo iz prvega bobna igrala proti Manchester Cityju in PSG. Medtem bosta Liverpoolova tekmeca denimo Atletico in Inter. Bayern se bo udaril še proti Arsenalu in Atleticu, Inter pa proti Realu.

Zlatko Zahovič
Zlatko Zahovič
FOTO: Luka Kotnik

Spored ligaškega dela bo znan v soboto. Začel se bo 8. in 9. septembra, trajal pa vse do 27. januarja. Izločilni boji se bodo začeli 16. in 17. februarja, finale pa bo na stadionu Atletica 5. junija 2027. Na odru dvorane v kneževini je, kot veleva tradicija, predsedniško nagrado podelil prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Izročil jo je nekdanjemu francoskemu zvezdniku Thierryju Henryju

V Ligi prvakov lahke poti ni

"Z nekim razlogom so ekipe v ligi prvakov. Jasno je, da tisti iz manjših lig želijo osvojiti kakšno točko. To pomeni, da bi nekatere sebi primerljive ali pa nekoliko manj močne ekipe igrale nekako na domačem terenu. Kar se tiče velikanov, je stvar jasna. Treba je zmagovati. Enostavno, ligo prvakov je nemogoče osvojiti brez težkih tekem," je za 24UR žreb LP komentiral legendarni Zlatko Zahović. 

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"Težko je govoriti o prvih favoritih, ker so se tokrat karte precej premešale. Manchester City je zamenjal trenerja, Paris Saint-Germain pa je tekmovanje osvojil že dvakrat, kar pomeni, da ima zdaj precej zahtevno vlogo. Ambicioznost, želja in volja lahko včasih tudi nekoliko popustijo," je dodal pri operativec mariborskega prvoligaša.

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"Barcelona se je znova odlično okrepila, Real Madrid pa je vedno Real Madrid. Zelo zanimivo bo. Če podam hitro strokovno oceno, bi rekel, da je Barcelona trenutno najdlje v procesu razvoja ekipe. A Liga prvakov je tako zahtevno tekmovanje, da se lahko stvari iz tekme v tekmo hitro spreminjajo. Prav zato je tudi tako zanimiva."

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