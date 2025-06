Zakaj je Enrique pohvalil Inter z besedami, da je lahko zgled otrokom

"Rad bi pohvalil Inter. Vsi njihovi igralci in osebje so ostali ter s spoštovanjem počakali, da končamo s praznovanjem. Kljub bolečini poraza so se odločili ostati in mislim, da je to velika lekcija za otroke. V življenju, tako kot v nogometu, zmagaš in izgubiš. In treba je znati izgubiti. Veliko je ljudi, ki znajo le zmagovati, a treba je znati tudi izgubiti in pokazati spoštovanje do tekmeca, tako kot je to storil Inter. Zahvaljujem se jim za to," je po finalu dejal Enrique.

To je bila zanj druga zmaga v Ligi prvakov. V sezoni 2014/2015 je z Barcelono v finalu ugnal Juventus. V tej sezoni je Enrique s Parižani osvojil kar štiri naslove, tudi francoskega državnega, pokalnega in superpokalnega.