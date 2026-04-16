Zakaj je Vinčić izključil Camavingo?

Prvi polčas povratne tekme četrtfinala Lige prvakov med Bayern Münchnom in Real Madridom je postregel s kar petimi zadetki in minimalno prednostjo gostov, ki so tako poravnali izid v skupnem seštevku. Vse je že kazalo na podaljške, nato pa je nastopil trenutek, ki je prelomil potek obračuna. Eduardo Camavinga je v igro vstopil v 62. minuti, nato pa v 78., ko je na nepravilen način prekinil obetaven napad domačih, povsem zasluženo porumenel. Veliko prahu pa dviguje situacija iz 86. minute, ko je Slavko Vinčić francoskemu vezistu pokazal še drugi rumeni karton in ga poslal v garderobo.

Bayern München - Real Madrid FOTO: Profimedia

Camavinga je takrat po storjenem prekršku s svojimi dejanji nasprotnikom nekaj sekund onemogočal izvedbo prostega strela, tako da si je drugo rumeno kazen prislužil zaradi nešportnega obnašanja. Bavarci so številčno premoč hitro kronali z zadetkom, nato pa še enkrat zabili v izdihljajih tekme in se uvrstili v polfinale. Galaktiki so po zadnjem žvižgu glavnega sodnika pobesneli in ga obkrožili na zelenici, zaradi ostrih besed pa si je rdeči karton tik pred tem, ko je Vinčić zapustil igrišče, prislužil še strelec dveh zadetkov Arda Güler. Nogometaši belega baleta so svoje misli delili tudi z novinarji. "Nepravičnost," je dejal Eder Militao, odločitev je kot smešno opisal Jude Bellingham, bizarna pa se je zdela tudi Antoniu Rüdigerju.