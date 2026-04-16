Zakaj je Vinčić izključil Camavingo?

München, 16. 04. 2026 11.15 pred 45 minutami 2 min branja 25

Avtor:
A.M.
Bayern München - Real Madrid

Po koncu četrtfinala Lige prvakov se več kot o izjemni tekmi, ki je potekala v Münchnu, govori o odločitvi slovenskega sodnika Slavka Vinčića, ki je ob koncu rednega dela izključil vezista kraljevega kluba Eduarda Camavingo. O sporni situaciji je spregovorila Christina Unkel, nekdanja nogometna sodnica in strokovnjakinja za nogometna pravila, ki podpira odločitev Slovenca.

Prvi polčas povratne tekme četrtfinala Lige prvakov med Bayern Münchnom in Real Madridom je postregel s kar petimi zadetki in minimalno prednostjo gostov, ki so tako poravnali izid v skupnem seštevku. Vse je že kazalo na podaljške, nato pa je nastopil trenutek, ki je prelomil potek obračuna.

Eduardo Camavinga je v igro vstopil v 62. minuti, nato pa v 78., ko je na nepravilen način prekinil obetaven napad domačih, povsem zasluženo porumenel. Veliko prahu pa dviguje situacija iz 86. minute, ko je Slavko Vinčić francoskemu vezistu pokazal še drugi rumeni karton in ga poslal v garderobo.

Bayern München - Real Madrid
Bayern München - Real Madrid
FOTO: Profimedia

Camavinga je takrat po storjenem prekršku s svojimi dejanji nasprotnikom nekaj sekund onemogočal izvedbo prostega strela, tako da si je drugo rumeno kazen prislužil zaradi nešportnega obnašanja. Bavarci so številčno premoč hitro kronali z zadetkom, nato pa še enkrat zabili v izdihljajih tekme in se uvrstili v polfinale.

Galaktiki so po zadnjem žvižgu glavnega sodnika pobesneli in ga obkrožili na zelenici, zaradi ostrih besed pa si je rdeči karton tik pred tem, ko je Vinčić zapustil igrišče, prislužil še strelec dveh zadetkov Arda Güler. Nogometaši belega baleta so svoje misli delili tudi z novinarji. "Nepravičnost," je dejal Eder Militao, odločitev je kot smešno opisal Jude Bellingham, bizarna pa se je zdela tudi Antoniu Rüdigerju.

Preberi še 'Uničil je izjemno tekmo. Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega'

Morda smešna in bizarna, glavno vprašanje pa je, ali je bila pravilna? Po tekmi je za kanal CBS Sports odločitev analizirala Christina Unkel, strokovnjakinja za nogometna pravila in nekdanja nogometna sodnica. Ta meni, da Vinčić ni imel druge možnosti, kot da izključi Camavingo: "Odločitev je bila pravilna. Gre za situacijo, ko igralca moraš kaznovati, čeprav tega zaradi vpliva na obračun ne želiš narediti. Gre za rumeni karton, v katerega te igralec prisili. Žogo je pograbil, zavlačeval igro, za konec pa žogo še vrgel."

nogomet liga prvakov real madrid eduardo camavinga rdeči karton slavko vinčić

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Deep1
16. 04. 2026 12.01
Čisti rumeni karton ‼️
Campeones36
16. 04. 2026 11.58
Ma nimamo kaj govorit cez sodnika, je res da je vec takih situacij prakticno vsako tekmo, pa brez kazni. Ampak da si tako maloumen da z rumenim kartonom gres to delat, je pa neverjetno
fotr80
16. 04. 2026 11.58
vazno, da se vi-navijaci kregate med sabo...to je bistvo nogometa in to prinasa oglede, denar itd...rivalstvo je fajn zadeva, sploh med navijaci...in to prinasa ogromne place palckom,ki brcajo zogo. sem vesel, da nisem navijac in mi tako dol visi kdo zmaga ali izgubi. sem pa vseeno gledal vceraj ene dobre pol ure tekme.
xnnx
16. 04. 2026 11.58
"Zakaj je Vinčić izključil Camavingo?" Enostavno zato, ker je zasluženo dobil drugi rumeni karton.
rok1211
16. 04. 2026 11.57
Pravilno
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.52
Nivea MEN bo dala na trg nov balzam za po porazu
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.49
Škoda za kraljevi klub, vprašanje je ,če še bo Neuer kadarkoli na včerajšnjem nivoju
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.47
Realu ostaja še prvenstvo U15
Sl0venc
16. 04. 2026 11.45
Žogo je držal po prekršku, ampak ne vem, če je bil prekršek. Morda se je igralec Bayerna sam vrgel. Saj je jasno, da so v današnjem nogometu vsi padci zaigrani. UEFA in FIFA to podpirata, ker dobivata podkupnine za tako sojenje.
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.44
Real nima več nikogar z zmagovalno DNK ,odkar so prodali Valleja v Albacete
Sandokkan
16. 04. 2026 11.43
:))) ma itak. Če pa bi bil Hrvat,bi to bila najslabša možna sodniška odločitev! Slovenci se enkrat pokazali slamparijo. Kot vedno in povsod.
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.43
Kjer je Real je remontada
Castrum
16. 04. 2026 11.42
Popolnoma nič spornega. Čisti drugi rumeni.
J..J
16. 04. 2026 11.42
Skontal sem, crips in realist sts ena in ista oseba.Osnovnošolec iz Kranja.
REAList7
16. 04. 2026 11.58
Kva je ramizu pašiću, a pridemo mal v jesenice?
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.42
A Real nima nevidnih obližev za mozolje za Mbappeja?
hojladri123
16. 04. 2026 11.48
poglej si faco jamala pa bodi pol pameten
Kolllerik
16. 04. 2026 11.53
Tvoja faca v profilu tudi ni ravno nek dosežek kozmetike
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 11.54
Yamal ja najstnik, Mbappe je pa že v puberteti
ViscaB
16. 04. 2026 11.33
So že kake informacije so ze iztopli iz la lige? BOJO IZTOPLI TUDI IZ LP🤣🤣🤣
hojladri123
16. 04. 2026 11.49
lahko izstopijo iz LP za 30 let pa jih ne dohitite reveži.
Kolllerik
16. 04. 2026 11.53
Po krajah in goljufijah hvala Bogu res ne...
ViscaB
16. 04. 2026 11.32
Ni to španija!
annonymo95
16. 04. 2026 11.26
hahahahahahahaha kaksno jokanje ob upraviceni izkljucitvi, karma vas tepe stalarji
NoriSušan
16. 04. 2026 11.30
tko je ko misliš da si najboiši. Končno pa seveda korektno sojenje
NoriSušan
16. 04. 2026 11.23
Sojenje je bilo povsem korektno
