Liga prvakov

Rahlo bizarno: bo Barca Valencio gostila kar na pomožnem igrišču?!?

Barcelona, 10. 09. 2025 08.36 | Posodobljeno pred 21 minutami

Barcelona bo morala prvo domačo tekmo prvenstva proti Valencii v nedeljo odigrati na pomožnem igrišču, potem ko zamujajo obnovitvena dela na stadionu Camp Nou. Tekma bo tako na stadionu za trening Johan Cruyff, ki sprejme "le" 6000 gledalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Klub intenzivno dela na pridobivanju potrebnih dovoljenj za odprtje stadiona v bližnji prihodnosti," so v izjavi za javnost sporočili iz katalonskega kluba ter svoje navijače zaprosili za razumevanje pred vrnitvijo na stadion Camp Nou. Obnova tam zamuja že okoli devet mesecev, zaradi česar klub išče dodatne rešitve. Po pisanju španskih medijev, so pri inšpekciji našli vsaj 200 težav, povezanih z zagotavljanjem varnosti na stadionu.

Prenova stadiona Camp Nou
Prenova stadiona Camp Nou FOTO: Profimedia

Prenovljeni Camp Nou bo sprejel 105.000 gledalcev, a ne od samega odprtja, saj bo zaradi pridobivanja dovoljenj kapaciteta najprej omejena na 27.000 mest. Rekonstrukcijo stadiona so začeli pred več kot dvema letoma, vrnitev nanj pa so v klubu napovedali, kot še piše STA, najkasneje do januarja 2025. Uresničili se niso niti nadaljnji scenariji in napovedi.

Preberi še Saga Camp Nou: na prenovljenem stadionu našli preko 200 nepravilnosti

Barcelona je v času obnove tekme v sezonah 2023/24 in 2024/25 igrala na Montjuicu, nekdanjem domovanju rivala Espanyola, ki sprejme dobrih 55.000 gledalcev, odprli pa so ga leta 1929 in obnavljali med letoma 1985 in 1989. Prihajajoči konec tedna klub na Montjuicu ne more igrati zaradi koncerta ameriškega raperja Post Malona, zaradi česar bodo morali po koncertu obnoviti tudi zelenico.

Barcelona je po treh krogih španskega prvenstva z dvema zmagama in remijem na četrtem mestu s sedmimi točkami, na vrhu sta madridski Real in Athletic Bilbao s popolnim izkupičkom devetih točk.

cripstoned
10. 09. 2025 09.00
+1
Spotify je pac spoznal da vec denarja prinasajo koncerti njihovih glasbenikov kot pa tekme (KRAJE) koruptilone ...
ODGOVORI
1 0
cripstoned
10. 09. 2025 08.56
+1
Ko je ameriski reper post malone bolj pomemben od tekme sodniske varcelone hahahahahha...ko ze mislis da nizje ne gre, pride varcelona in te demantira hahahahaha...no to pa je se ena sramota vec za najvecjo sramoto od kluba v zgodovini nogometa...
ODGOVORI
1 0
Loptass
10. 09. 2025 08.48
-4
Pa kaj zdaj. Še vedno boljši objekt in igrišče kot kakšen Vallecas in še kateri.
ODGOVORI
0 4
cripstoned
10. 09. 2025 08.58
+1
Ne skrbi spet bo izklop vara, bizaren penal v korist varce in nato vklop vara...Jaume roure in mediapro (VAR) ...
ODGOVORI
1 0
