Zaradi grožnje bombnega napada Mariborčani na pot z zamudo

Mariborčani so nesrečno izpadli iz kvalifikacij za uvrstitev v laskavo Ligo prvakov, potem ko so tesno izgubili z moldavskim prvakom Šerifom z 0:1. A da nesreča nikoli ne pride sama, so poskrbeli dogodki na letališču v Kišinjevu. Njihov čarterski let v domovino je bil namreč preložen, saj se je na letališču v moldavski prestolnici sprožil bombni alarm.

icon-expand Maribor je izpadel iz kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov, a v Kišinjevu to ni bila zadnja neprijetnost ... FOTO: Damjan Žibert Kot piše Večer, je bil njihov čarterski let do Slivnice preložen, saj se je na letališču v moldavski prestolnici sprožil bombni alarm. Gostitelji sicer mirijo, da večje nevarnosti ni, saj so tovrstne (lažne) prijave v zadnjem mesecu vsakodnevna stalnica, a se morajo držati varnostne procedure. Letališče bo tako vsaj eno uro zaprto, da opravijo vse varnostne preglede, še poroča mariborski Večer. Nogometaši Maribora bodo do odprtja letališča počakali v hotelu v mestu.