Zaradi kompleksnosti novega formata bo žreb opravljal računalnik

Sezona 2024/25 bo premierna sezona novega formata elitne Lige prvakov. V njej bo po novem sodelovalo kar 36 moštev, ki bodo razdeljena v štiri podskupine po devet, a kljub temu uvrščena na skupno lestvico. Vsako moštvo se bo spopadlo z osmimi nasprotniki in odigralo štiri domače ter štiri gostujoče tekme. Klubi se bodo spopadli s po dvema nasprotnikoma iz vsake podskupine.

Osem moštev, ki bodo zbrala največ točk, se bo uvrstilo neposredno v osmino finala, moštva, ki pa bodo razvrščena od 9. do 16. mesta, pa se bodo za napredovanje pomerila v dodatnem play-offu. Kluba, ki bosta v skupinskem delu zbrala največ točk, se do finala ne bosta mogla srečati.

V Združenju evropskih nogometnih zvez Uefi so ugotovili, da bi klasično žrebanje zahtevalo 900 žogic in trajalo tako dolgo kot podelitev oskarjev. Zato so se odločili, da bo računalniški žreb določil nasprotnike vsakega moštva in katere tekme bodo igrali doma in katere v gosteh. Uefa obenem zagotavlja, da bo proces stoodstotno varen in pošten do vseh udeležencev.