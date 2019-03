'Zaradi Zlatana sem danes boljši napadalec'

Zlatan Ibrahimovićje bil član Manchester Uniteda od poletja 2016, Old Trafford pa je zapustil marca lani in se pridružil zasedbi LA Galaxy, ki igra v ameriški ligi MLS. Ni skrivnost, da je bil švedski napadalec velik ljubljenec tako domačega občinstva kot tudi soigralcev. Ti so z veseljem sprejemali nasvete izkušenega napadalca, ki jih je v svoji prvi sezoni dobesedno 'okužil' s svojo zmagovalno mentaliteto in bil ključen, da so rdeči vragi v omenjeni sezoni osvojili tri lovorike (angleški superpokal, ligaški pokal in Ligo Evropa, op. p.). Švedski napadalec je sicer v 33. ligaških nastopih dosegel 17 golov za 20-kratne angleške prvake, ta številka pa bi bila zagotovo še višja, če se ne bi poškodoval v četrtfinalu Lige Evropa na tekmi z belgijskim Anderlechtom.

Kljub (pre)hitremu slovesu pa so še danes nekaterih nogometaši hvaležni 37-letnemu Ibrahimoviću. Eden teh je tudi Romelu Lukaku, ki se je moral nekaj časa celo boriti z Ibro za mesto v konici napada Uniteda. Belgijec, ki je bil eden ključnih igralcev, da je Manchester United v osmini finala elitne Lige prvakov pripravil prvovrstno presenečenje in izločil favorizirani PSG, je namreč dejal, da ga je Ibra naučil, kako naj postane boljši napadalec in kako se mora vselej boriti za svoje mesto v začetni enajsterici. Lukaku je razkril, da si je to misel ves čas ponavljal v glavi, ko v zadnjem obdobju ni bil v 'prvem planu' trenerja Oleja Gunnarja Solskajerja, a se je nato vrnil in kar na treh zaporednih tekmah zabil dva gola (Crystal Palace, Southampton in PSG), ter bil, kot rečeno, ključen igralec, da se je klub z Old Trafforda uvrstil v četrtfinale Lige prvakov, kjer jih čaka obračun z Barcelono.

LUKAKU

"Vse, kar me je naučil Zlatan, še danes cenim. Povedal mi je veliko zgodbic iz časov, ko je bil član Interja, Milana, Barcelone in celo Ajaxa. In to, da sem si lahko z njim delil zelenico in treniral z njim, je bilo nekaj posebnega, saj je bil res izjemno tekmovalen," je uvodoma v intervjuju za klubsko televizijo povedal Lukaku, ki se je Unitedu pridružil poleti 2017 za 75 milijonov evrov."Naj vam povem sedaj zgodbo. Ker sva bila oba napadalca, na treningih nikoli nisva bila v istem moštvu. In spomnim se, kako je enkrat krenil proti meni in mi poskušal odvzeti žogo. Čeprav je bil trening, je name 'šel na polno' in takrat sem se zavedal, kakšno mentaliteto potrebuješ, če želiš biti tako dober kot je on. To mi je odprlo oči, saj sem videl, kako se je on celotno kariero boril za svoje mesto v moštvu in nikoli ni pogorel. Res neverjetno. Takrat sem se naučil, da moram trdo delati, biti osredotočen na svoje cilje in uživati v nogometu,"je še o bivšem soigralcu dodal Lukaku, ki je v letošnji sezoni angleške Premier League dosegel 12 golov.