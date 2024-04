'Zavedamo se, da bomo morali odigrati tekmi sezone'

Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Na stavnicah je sicer Real v rahli prednosti, toda bavarski ponos se zaveda, da je prav Liga prvakov velika priložnost te sezone. V Bundesligi so krono po desetletju predali Bayerju iz Leverkusna. "Zavedamo se, kakšen je vložek, predvsem pa kdo prihaja na Allianz Aareno. Težko bi imeli težjega nasprotnika v polfinalu. Sploh ker je Real v Ligi prvakov pravi gospodar. Madridčani enostavno vedo, kako se osvajajo lovorike in kako se zmaguje v Evropi. Na najboljši možni način so to pokazali in dokazali v obračunih s Cityjem. Kdo se bo čez nekaj let spomnil, da so sinjemodri dominirali, Real pa se je branil. Ve se le, kdo je prišel v polfinale in kdo je izpadel," je bil v izjavi za nemški Bild slikovit Joshua Kimmich, ki je zabil na tekmi z Arsenalom.