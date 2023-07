'Zavedamo se, koliko klubu pomeni obračun z Ludogorcem'

Aktualni nogometni prvaki Slovenije so generalko za povratno tekmo drugega kroga Lige prvakov proti Ludogorcu opravili brezhibno. Ljubljančani so v Stožicah vknjižili visoko zmago nad Rogaško (5:0). Poleg zadetkov Matea Karamatića in Ruija Pedra so gledalci na stadionu največjega slovenskega objekta videli še hat-trick poletnega novinca, Izraelca Saarja Fadide. S hitrim ritmom in natrpanim urnikom pa so misli sedaj že usmerjene na torkov obračun z Ludogorcem. Prvi obračun v Bolgariji se je končal brez zmagovalca (1:1).

icon-expand Zmaji so tekmo z novopečenim prvoligašem vzeli zelo resno. Obračun z Rogačani je bila hkrati gereralka za torkov dvoboj z Ludogorcem. FOTO: Luka Kotnik Zmaji, ki so proti novopečenemu prvoligašu iz Rogaške Slatine skupaj sprožili 21 strelov in imeli 70-odstotno posest žoge, so pokazali veliko mero učinkovitosti, za trenerja Joaa Henriquesa pa je gotovo pomemben tudi podatek, da njegovi varovanci prvič niso prejeli gola. Branilci naslova državnega prvaka so se pobrali po "spodrsljaju" v Kopru (1:2) v prejšnjem krogu in Rogaški Slatini nasuli pet golov. "Mislim, da je bila zmaga zaslužena, s takšnim rezultatom, kot je bil na koncu. Rogaški smo pokazali veliko spoštovanje s tem, kako smo igrali. Nekaj situacij smo jim pustili, kar je v nogometu normalno, saj tekme ne moreš končati, da nasprotniku ne bi pustil ničesar," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba sprva dejal Aljaž Krefl. "Mislim, da smo odigrali resno. Vsaka zmaga, ne glede na končno razliko, je za samozavest zelo pomembna. Način, na katerega smo danes zmagali, lepo ustvarjene priložnosti in brez prejetega zadetka. To je zelo dobra popotnica za naprej," je še dodal izkušeni nogometaš Olimpije. icon-expand Saar Fadida je blestel v Stožicah. Izraelec je zabil tri gole. FOTO: Luka Kotnik Junak tekme proti Rogaški je bil Saar Fadida s "hat-trickom", ki je tako poskrbel za lepo popotnico pred torkovo povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Ludogorcu. "Prvenstvo smo začeli slabo, s porazom proti Kopru, zato smo na najboljši možen način odgovorili in pokazali dominantnost. Zavedali smo se, da moramo čim prej začeti zbirati točke v prvenstvu, domača tekma proti Rogaški pa je bila odlična priložnost. Osredotočeni smo bili na dvoboj 1. SNL, Ludogorec sploh ni bil pomemben včeraj in predvčerajšnjim. Od danes smo z glavo na torkovem obračunu, ki klubu pomeni zares ogromno," je zaključil Krefl.