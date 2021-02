Barca in PSG odpirata izločilne boje, od prve minute tudi Pique in Dest, 0:0*

Glede na imeni gre zagotovo za najbolj zanimiv obračun osmine finala Lige prvakov. Barcelona z za mnoge najboljšim nogometašem na svetu Lionelom Messijemvselej cilja visoko, PSG pa je finalist pretekle sezone, ki ne skriva velikih ambicij za naskok na krstno lovoriko Lige prvakov. Barcelona je s porazom prav na zadnji tekmi z Juvnetusom zasedla drugo mesto v skupini G, PSG pa je z enakim točkovnim izkupičkom v skupini H osvojil prvo mesto in si zagotovil vlogo nosilca v žrebu. Ta je bil za Parižane izjemno neugoden, saj so dobili zelo zahtevnega nasprotnika z bogatimi evropskimi izkušnjami. Ekipi sta se nazadnje srečali 8. marca 2017 v tistih famozni tekmi, ko je Barcelona nadoknadila zaostanek s prve tekme (0:4) in na koncu s 6:1 napredovala v četrtfinale.

V začetno enajsterico se je vrnil tudi Gerard Pique, ki se vrača po poškodbi, priložnost za igro od prve minute pa bo pri Barci dobil tudi ameriški branilec Sergino Dest, ki se je ravno tako vračal po poškodbi in na zadnji tekmi proti Alavesu za igro dobil 19 minut. Trener Barcelone Ronald Koeman se je v napadu odločil, da ponudi prednost izkušenejšemu Ousmanu Dembeleju, ki je dobil priložnost pred v zadnjem času razpoloženim Franciscom Trincaom. Na drugi strani se je Mauricio Pochettino odločil za zelo napadalno postavitev, v napad je vključil vse tri izjemno učinkovite napadalne igralce, in sicer Kyliana Mbappeja, Maura Icardija in Moisa Keana. Ta je dobil prednost pred Pablom Sarabio.

V uvodnih minutah so malce več pobude imeli gostje iz Pariza, Idrissa Gueyeje bil prvi, ki je poskusil s strelom proti golu nasprotnika, a je njegov poskus z razdalje na začetku pete minute zletel kar krepko mimo vrat. Na drugi strani je Dembele prvi poskusil z razdalje, a v šesti minuti nastreljal pariški blok, tako da vratarju Keylorju Navasuni bilo treba posredovati.

Osmina finala Lige prvakov, prva tekma, Camp Nou

Barcelona - PSG 0:0*

Začetni postavi:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Messi in Griezmann.

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Verratti; Kean, Mbappe in Icardi.

*v živo